Descoberta de cidade subterrânea abriga 20 mil habitantes e igrejas

Um morador na Turquia derrubou uma parede e descobriu Derinkuyu, uma cidade subterrânea com 85 metros de profundidade, capaz de abrigar 20 mil pessoas e equipada com vinícolas, capela e sistema de ventilação.

Em uma cidadezinha da Turquia, nos anos 60, um simples reparo em casa acabou revelando uma das descobertas arqueológicas mais incríveis do século. Ao derrubar uma parede, um morador deu de cara com o que parecia ser um túnel. Mas, na verdade, era a entrada de uma cidade inteira escondida debaixo da terra.

Hoje, essa cidade subterrânea se chama Derinkuyu. Com um labirinto de corredores, salas e túneis que chegam a 85 metros de profundidade, Derinkuyu chegou a abrigar cerca de 20 mil pessoas, além de animais e armazenar alimentos.

Um refúgio perdido no tempo

Localizada na famosa região da Capadócia, conhecida por suas formações rochosas e balões coloridos, Derinkuyu foi esculpida em rochas vulcânicas macias, chamadas "tufo", que são perfeitas para escavação manual. Embora a origem exata da cidade seja um mistério, acredita-se que as primeiras galerias foram abertas há mais de 2.800 anos, possivelmente por antigos frígios, um povo da Anatólia.

Ao longo dos séculos, a cidade passou por diversas ampliações e foi utilizada por várias civilizações. Durante o período bizantino, serviu como um refúgio contra invasões árabes e outras ameaças. O lugar possuía casas, escolas, celeiros, vinícolas, estábulos, cozinhas e até uma capela subterrânea, tudo interligado por corredores estreitos e portas de pedra enormes que podiam ser fechadas para evitar invasões.

Engenharia antiga de alto nível

Mais do que um abrigo, Derinkuyu é um exemplo impressionante de engenharia e planejamento urbano antigo. Seus túneis se espalham por 18 níveis interligados, com um sistema de ventilação que conta com mais de 50 dutos, garantindo ar fresco mesmo nas profundezas.

Além disso, havia poços de água isolados para evitar contaminações externas e um sofisticado sistema de armazenamento de alimentos. A cidade era tão bem planejada que poderia sustentar seus habitantes por semanas ou até meses em caso de necessidade.

Arqueólogos acreditam que Derinkuyu fazia parte de uma rede maior de cidades subterrâneas na Capadócia, todas conectadas por túneis que se estendem por vários quilômetros. Muitas dessas passagens ainda permanecem inexploradas.

Redescoberta e legado

A redescoberta moderna de Derinkuyu aconteceu em 1963, quando um morador decidiu reformar sua casa e derrubou uma parede. O que ele encontrou? Um corredor que levava a um complexo subterrâneo desconhecido. Essa descoberta levou arqueólogos a iniciarem escavações que revelaram a grandiosidade da cidade perdida.

Atualmente, Derinkuyu é uma atração turística, com cerca de oito níveis acessíveis ao público. Estima-se que apenas uma parte da cidade total tenha sido escavada, mantendo o restante no mistério, guardando segredos de civilizações antigas.

Além do seu valor histórico, Derinkuyu também serve de inspiração para pesquisadores e engenheiros modernos. Eles estudam como essas civilizações conseguiram criar sistemas de ventilação e abastecimento tão eficientes, mesmo sem a tecnologia que temos hoje.

Um mistério que continua vivo

A cidade subterrânea de Derinkuyu ainda é envolta em mistério. Quem a construiu? Quantas pessoas realmente viveram ali? E, o que levou essas civilizações a se refugiar sob a terra?

Seja por medo, estratégia militar ou por pura sobrevivência, Derinkuyu é a prova de que o ser humano sempre se adapta de formas criativas aos desafios do mundo. É um lembrete de que, mesmo sob nossos pés, existem histórias de um passado esperando para ser descobertas.