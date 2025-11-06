Três Graças patina fora de SP e alcança grande audiência

A novela “Três Graças”, que ocupa o horário das 21h na Globo, não está alcançando o sucesso esperado. Os dados de audiência mostram que a produção, escrita por Aguinaldo Silva, vem enfrentando dificuldades para se destacar, apresentando índices de audiência abaixo das expectativas da emissora.

Nos primeiros 15 dias de exibição, a trama, que tem como protagonistas Sophie Charlotte e Grazi Massafera, registrou uma média de 22 pontos na cidade de São Paulo. Esse número é similar ao alcançado por “Dona de Mim”, a novela exibida na faixa das 19h. O cenário é preocupante, já que “Três Graças” está empatada tecnicamente com “Êta Mundo Melhor!”, que vai ao ar nesse mesmo horário.

Nos dados apresentados entre 27 de outubro e 1º de novembro, os índices médios de audiência mostram um panorama que reforça essa situação. Em São Paulo, “Dona de Mim” liderou com 23,4 pontos, seguida por “Três Graças”, que alcançou 22,7, e “Êta Mundo Melhor!” com 21,9. Já no Rio de Janeiro, “Dona de Mim” novamente foi a mais assistida, com 26,9 pontos, enquanto “Três Graças” somou 26,1, e “Êta Mundo Melhor!” ficou com 25,9. Esses números indicam que “Três Graças” está competindo com outras tramas em horários mais cedo, o que não é comum para uma produção que ocupa o principal horário de dramaturgia da Globo.

A novela é uma criação de Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e conta com a participação de outros autores no roteiro, como Patrícia Moretzsohn e Márcia Prates. A direção é feita por Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, sob a supervisão de Luis Felipe Sá na direção geral e Luiz Henrique Rios na direção artística.

Com 179 capítulos previstos, “Três Graças” deve continuar sendo exibida até maio de 2026, quando será substituída por “Quem Ama Cuida”, uma nova obra de Walcyr Carrasco. A trama ainda tem tempo para reverter a audiência e conquistar o público, mas os números atuais são um chamado à atenção para a equipe envolvida.