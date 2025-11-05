Homem passa 25 anos morando em navios e já esteve em mil cruzeiros

Mario Salcedo, carinhosamente chamado de “Super Mario”, é um cubano com uma história impressionante no mundo dos cruzeiros. No começo deste ano, ele foi celebrado pela Royal Caribbean por ter completado seu milésimo cruzeiro. Essa marca incrível foi alcançada em 13 de janeiro, enquanto navegava no navio Explorer of the Seas. Para a companhia, Mario se tornou um verdadeiro ícone, vivendo em alto-mar há quase 25 anos.

A homenagem ganhou destaque nas redes sociais da empresa, lembrando como ele transformou o oceano em sua casa. Imagine passar quase uma vida inteira vivendo sob as ondas!

Da rotina estressante à vida sobre as ondas

Antes de embarcar nessa aventura marítima, Salcedo vivia uma rotina bastante agitada. Ele era diretor financeiro de uma empresa americana, e sua agenda cheia exigia muitas viagens, fazendo com que ele passasse mais tempo em hotéis do que em casa, em Miami.

Após seu primeiro cruzeiro, ele se encantou com a tranquilidade e a rotina mais leve do mar. A mudança foi radical: aos 47 anos, ele entregou sua demissão e decidiu viver em cruzeiros. Desde então, não olhou mais para trás.

Quase todo o ano no mar

Mario começou suas viagens com a Royal Caribbean em 1994, mas foi em 2000 que decidiu viver de vez em alto-mar. Ele passa cerca de 50 semanas por ano nos navios da companhia, escolhendo frequentemente embarcações como o Liberty of the Seas e o Navigator of the Seas. Seu milésimo cruzeiro, como já mencionado, foi no Explorer of the Seas, o mesmo navio em que ele já havia navegado 54 vezes.

Mesmo vivendo a aventura dos cruzeiros, Mario gerencia uma empresa de gestão de investimentos de forma remota. Ele ainda possui um apartamento em Miami, embora quase nunca o utilize.

“Mais confortável no mar do que em terra”

Em uma entrevista de 2016 para a revista Condé Nast Traveller, Mario comentou que se sente quase em casa em um navio. Para ele, a vida no mar é tranquila e combina perfeitamente com seu estilo de vida. Ele disse: “Continuarei vivendo em cruzeiros indefinidamente, contanto que eu tenha boa saúde e esteja me divertindo”. Desde 2022, ele prefere ficar longe da imprensa, mantendo a vida no mar mais íntima e pessoal.

Morar em um navio: sonho ou alternativa real?

A ideia de viver em um navio de cruzeiro pode parecer um sonho distante, mas é uma opção viável para quem se adapta à vida marítima. Muitos aposentados têm encontrado nesse estilo de vida uma forma interessante — e em alguns casos, mais econômica — de passar seus dias.

A analista financeira Tricia Tetreault, da Fit Small Business, aponta que a aposentadoria em um cruzeiro pode sair mais em conta do que viver em uma casa de repouso. Isso porque as despesas com alimentação, hospedagem e lazer estão incluídas, diminuindo os custos com manutenção e serviços gerais.

Quem sonha em seguir os passos de Mario pode optar por cruzeiros consecutivos ou até mesmo por apartamentos a bordo de determinados navios, embora essa última opção seja um pouco mais cara.

Viver em cruzeiros é mais barato do que morar em terra?

O custo de uma vida no mar pode variar bastante. Fatores como tipo de cabine, alimentação e entretenimento definem o quanto será gasto. Uma estimativa do site SmartAsset mostra que um casal poderia gastar cerca de US$ 193.907 por ano a bordo do Carnival Celebration, incluindo tarifas e taxas.

Mario, por outro lado, mencionou em 2016 que seu orçamento anual girava em torno de US$ 60 mil a US$ 70 mil. Claro que, com a inflação e sua lealdade à companhia, esse valor deve ter subido um pouquinho. Mas, com seu status de passageiro “Diamond Plus” no programa de fidelidade, ele desfruta de vários benefícios, como internet gratuita e embarque prioritário.

Um estilo de vida permanente

Com o alto custo dos imóveis nos Estados Unidos, o estilo de vida de Mario chama a atenção de muitos. Para ele, viver no mar é uma rotina cheia de liberdade, que se desvia dos padrões tradicionais de moradia.

Mario se tornou um símbolo desse modo de vida aventureiro e alternativo. Para ele, cada novo cruzeiro é apenas mais um dia no cotidiano que escolheu, e ele parece ter encontrado seu verdadeiro lar entre as ondas.