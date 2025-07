Descoberta cidade de 3,8 mil anos desafia história do Peru

A cerca de 200 quilômetros ao norte de Lima, na província de Barranca, uma cidade perdida chamada Peñico está chamando a atenção do mundo. Com impressionantes 3,8 mil anos de história, datada entre 1800 e 1500 a.C., essa descoberta vai muito além de um simples sítio arqueológico. Peñico surge como um importante ponto de conexão entre culturas do litoral Pacífico, dos Andes e da Amazônia. Sua proximidade com Caral, considerada a civilização mais antiga da América, com cerca de cinco mil anos, só aumenta seu valor como um verdadeiro tesouro arqueológico.

O que Peñico nos revela

Pesquisadores dedicaram quase oito anos para mapear e estudar cuidadosamente os vestígios encontrados em Peñico. Eles analisaram dezoito estruturas robustas, construídas com pedra e argila. Entre os objetos mais fascinantes, está um salão quadrado decorado com imagens de pututus. Esses instrumentos de sopro, feitos de conchas marinhas, eram essenciais para a comunicação e carregavam um simbolismo de status social nas antigas sociedades andinas.

Um elo estratégico de trocas e conhecimento

Peñico está em uma localização estratégica entre o mar, montanhas e florestas tropicais, o que fez dela um centro de trocas vibrante, onde produtos, saberes e práticas culturais se cruzavam. Ruth Shady, uma renomada arqueóloga, destaca a importância única da cidade. Segundo ela, Peñico pode ajudar a desvendar os destinos das civilizações locais após períodos de grandes crises ambientais.

Rituais antigos e a arte de um povo esquecido

As escavações em Peñico continuam a surpreender. Artefatos cerimoniais, esculturas de argila e colares intricados surgiram, revelando rituais significativos para aquela cultura. Os detalhes arquitetônicos e as esculturas de figuras humanas e animais demonstram uma habilidade artística admirável. A presença constante dos pututus em vários achados reforça a importância da comunicação ritual e das celebrações na vida desses povos.

Reconstruindo a história Andina

A descoberta de Peñico vai muito além de um simples site arqueológico. Ela amplia nossa compreensão sobre as dinâmicas sociais e religiosas das antigas civilizações andinas. Peñico é uma prova de que as alianças e trocas na região eram extremamente sofisticadas muito antes da chegada dos europeus. Os achados em Peñico são fundamentais para reconstituir a ocupação humana no Peru, revelando padrões de organização, crenças e práticas econômicas. Essa incrível descoberta não só enriquece a história do Peru, mas também reafirma sua importância na compreensão das origens das sociedades complexas nas Américas.