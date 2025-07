Resultado do prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

Caixa Econômica Federal: Novidades sobre a Lotofácil

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou se houve apostas vencedoras no último sorteio da Lotofácil. Assim que essa informação estiver disponível, será feita uma atualização.

Como Participar do Próximo Sorteio da Lotofácil

Para participar do sorteio da Lotofácil, é possível fazer apostas até uma hora antes do evento, ou seja, até às 19h do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa. Na Lotofácil, os apostadores têm à disposição 25 números e podem escolher de 15 a 20 dezenas para fazer suas apostas. O valor mínimo da aposta é de R$ 3, enquanto as apostas com mais dezenas podem chegar a mais de R$ 46,5 mil. Além disso, existe a opção "Surpresinha", onde o sistema seleciona os números automaticamente.

Chances de Ganhar na Lotofácil

Com a aposta mínima de R$ 3, que permite escolher 15 números, a chance de acertar todos os resultados é de uma em cerca de 3,3 milhões. Se o apostador optar por jogar 16 dezenas, o preço sobe para R$ 48 e as chances de vitória aumentam para uma em pouco mais de 204 mil. Ao escolher 20 números, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo melhora para uma em 211. É importante lembrar que a Lotofácil também oferece prêmios para aqueles que acertam 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a aposta mínima, a chance de ganhar, mesmo que o prêmio seja de R$ 5, é de uma em 11.

Bolão da Lotofácil

Outro recurso interessante é o bolão da Lotofácil, que permite apostas em grupo. O valor mínimo para participar dessa modalidade é de R$ 12, e as cotas para cada participante começam em R$ 4. Nas apostas com 15 números, é permitido ter de duas a oito cotas. No caso de 20 dezenas, podem ser formadas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão, variando entre 15 e 18 dezenas. Com 19 números, o número de apostas cai para seis, e para 20 dezenas, só é permitida uma única aposta.

Com informações sobre preços, formatos de apostas e regras, os interessados podem se preparar para os próximos sorteios da Lotofácil.