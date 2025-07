Falsa informação sobre a quinta onda de frio no Brasil

Atenção: Aviso sobre a previsão do tempo no Brasil

Nos últimos dias, surgiram informações que falam sobre uma "nova onda de frio no Brasil", com possibilidade de temperaturas negativas e até neve. Essas informações têm sido atribuídas à Climatempo, mas os meteorologistas da instituição alertam que essas previsões não estão confirmadas e não correspondem às análises oficiais.

Recentemente, o Brasil enfrentou a quarta onda de frio do ano, que foi causada por uma massa de ar polar mais forte. Essa massa de ar perdeu força na última sexta-feira, 4 de julho. Neste momento, não há previsão de um novo surto significativo de ar frio para os próximos dias. Estamos entrando em uma fase típica do inverno, onde as noites continuam frias devido à perda de calor durante a noite e ao céu limpo, mas as tardes tendem a ser ensolaradas, com aumento gradual das temperaturas durante o dia.

De acordo com as previsões climáticas para julho, elaboradas pela equipe da Climatempo, a queda mais acentuada das temperaturas pode ocorrer apenas no fim do mês, mais próximo do início de agosto. Porém, isso ainda não está garantido.

O meteorologista Vinícius Lucyrio, da Climatempo, comentou que alguns modelos de previsão indicam a possibilidade de uma nova massa de ar polar mais intensa no futuro, mas a intensidade e a abrangência dessa massa ainda não estão definidas. Ele ressaltou que mesmo que haja alguma alteração nas condições climáticas no final do mês, não é possível afirmar que será uma onda de frio histórica.

A Climatempo se compromete com a qualidade de suas análises e com a veracidade das informações que oferece. É recomendado que as pessoas acompanhem as atualizações por meio do site e do Instagram oficial da Climatempo, onde mudanças importantes nas previsões do tempo serão comunicadas.