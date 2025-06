Deputado propõe emenda para recapear condomínio residencial

A Prefeitura de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo, utilizou recursos de emendas parlamentares do deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP) para realizar melhorias em um condomínio onde ele reside, conhecido por abrigar artistas famosos. A informação foi divulgada recentemente e confirmada por outros veículos de comunicação.

Em 2022, o deputado destinou aproximadamente R$ 11 milhões em transferências especiais, popularmente conhecidas como “emendas Pix”, para o município. Desse total, R$ 2,2 milhões foram especificamente alocados para o recapeamento de oito ruas dentro do condomínio fechado Residencial Tamboré 1.

Fábio Teruel, que é radialista e tem uma forte presença nas redes sociais, com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, não é o único morador do condomínio. Celebridades como a cantora Simone Mendes, que fez sucesso na dupla Simone e Simaria, e a influenciadora digital Deolane Bezerra, também residem na mesma área. Deolane Bezerra teve sua prisão preventiva determinada em setembro de 2024 em uma investigação relacionada a lavagem de dinheiro.

O Residencial Tamboré 1 é conhecido por suas instalações de lazer, incluindo quadras esportivas, e por preservar áreas de mata nativa. Em sites de venda de imóveis, as residências no condomínio têm preços que variam de R$ 12 milhões a R$ 48 milhões, refletindo o perfil luxuoso da região.

A Prefeitura de Barueri foi contatada para comentar sobre o uso das emendas, mas não se pronunciou até o momento. A legislação referente a loteamentos de acesso controlado, que foi estabelecida em 2017, menciona que recursos públicos podem ser utilizados para obras em condomínios, mas a aplicação de emendas que beneficie diretamente um parlamentar pode ser considerada uma prática de improbidade administrativa.

Além disso, o deputado Fábio Teruel não atendeu às tentativas de contato por telefone e também não respondeu às mensagens enviadas por WhatsApp. Sua assessoria também não forneceu qualquer esclarecimento a respeito da situação.

As chamadas emendas Pix têm sido alvo de críticas devido à falta de eficiência e transparência em seu uso. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, publicado em dezembro último, revelou que apenas 2 dos 644 municípios paulistas fiscalizados informaram, em seus portais de transparência, sobre o recebimento e o uso dessas emendas. É importante destacar que a cidade de São Paulo não está incluída dessa análise, pois possui um tribunal de contas próprio.