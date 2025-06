Nota Paraná estabelece novo limite de saque de R$ 5

A partir desta quarta-feira, 25 de outubro, os participantes do programa Nota Paraná poderão sacar créditos acumulados a partir de R$ 5, ao invés de R$ 25, como era exigido anteriormente. Essa mudança beneficiará mais de 5,4 milhões de pessoas que incluem o CPF nas notas fiscais, permitindo que mais consumidores possam acessar seus valores.

Essa redução no valor mínimo de saque faz parte das comemorações pelos 10 anos do programa, que será celebrado em agosto. A coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, destacou que essa era uma reivindicação antiga dos usuários e que a nova política facilitará o resgate de créditos, incentivando o uso do CPF nas compras.

Atualmente, mais de 3,9 milhões de consumidores têm entre R$ 5 e R$ 25 em créditos, que antes não poderiam ser retirados. Com essa alteração, cerca de R$ 46,2 milhões devem ser movimentados na economia do Paraná. A nova regra já está em vigor, mas segundo Gambini, o sistema pode enfrentar instabilidades inicialmente devido ao grande número de acessos.

“Garantimos que o saque mínimo de R$ 5 está oficializado, e isso é motivo de comemoração”, disse Marta. Ela pediu paciência aos usuários durante a fase de adaptação ao novo sistema.

Outro aspecto importante da mudança é a expectativa de redução nos créditos expirados. Em 2024, mais de R$ 133 milhões em prêmios e créditos do ICMS deixaram de ser resgatados pelos consumidores. Os créditos têm validade de 12 meses, e os valores não sacados retornam ao Tesouro do Estado para serem usados em serviços públicos como saúde, educação e segurança.

Marta Gambini ressaltou que muitos consumidores não conseguiam retirar seus créditos por não alcançarem o valor mínimo de R$ 25, levando ao vencimento dos valores. Com o novo limite de R$ 5, essa dificuldade foi eliminada, criando um incentivo adicional para que as pessoas continuem solicitando a nota fiscal e associando seu CPF a cada compra.