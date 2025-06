Êta Mundo Melhor! traz tragédia, sequestro e novos personagens

A Globo vai lançar a nova novela "Êta Mundo Melhor!" no próximo domingo, dia 30 de junho. A trama, que ocupará o horário das 18h, vem para substituir "Garota do Momento" e promete trazer um enredo repleto de emoções intensas logo em seu primeiro capítulo, incluindo morte, sequestro e reviravoltas. Novos personagens principais também serão apresentados, dando vida à história.

Tragédia no início: a morte de Filó

Um dos momentos mais impactantes da estreia será a morte de Filó, interpretada por Débora Nascimento. Ela não aparecerá em cena, mas será informada como morta após um incêndio. O amante dela, Ernesto, vivido por Eriberto Leão, chegará ao local e descobrirá as chamas devorando a casa, recebendo a notícia da tragédia.

É importante ressaltar que Débora Nascimento não fará parte do elenco fixo da novela. Sua participação se limita à referência na abertura da história.

Sequestro e desespero: o filho de Candinho é levado

Outra situação alarmante que o público verá logo no início da trama é o sequestro do filho de Candinho, chamado Júnior. Candinho, interpretado por Sergio Guizé, é revelado como o herdeiro da fortuna de sua mãe, Anastácia. Como parte de um plano de extorsão, Ernesto decide sequestrar o bebê.

Após o sequestro, o bebê é deixado nas mãos de um casal de trabalhadores rurais. Depois, ele passa pelas mãos de uma cigana até ser acolhido no orfanato chamado Casa dos Anjos, que é dirigido por Zulma, papel de Heloisa Périssé. Zulma será a vilã da história e é prima de Ernesto, conhecida por maltratar as crianças sob seus cuidados e forçá-las a trabalhar.

Um pedido final: Estela entra na trama

Outra personagem central é Estela, interpretada por Larissa Manoela, uma jovem estudante de enfermagem que está cuidando de sua irmã mais nova, Anabela. No primeiro episódio, ela será testemunha da morte de Maria, uma paciente que é atropelada. Antes de falecer, Maria pede a Estela para entregar um camafeu a seu marido, Celso. Comovida, Estela promete cumprir o último desejo da paciente, e essa missão a levará a um encontro que mudará sua vida.

Resumo do Capítulo 01

No primeiro episódio, Ernesto sequestra Júnior, fazendo Candinho entrar em desespero. Ele descobre sobre a morte de Filó no incêndio e deixa o bebê com um casal de roceiros. Candinho está determinado a encontrar seu filho e se encontra com Celso, compartilhando sua angústia. No caminho, ele acredita ter escutado o choro do filho, mas é distraído por Sabiá. O bebê, que estava com os roceiros, acaba sendo entregue à cigana Carmem, que posteriormente o leva a Zulma. Candinho continua em busca de seu filho, tomado pela preocupação.

Ficha técnica de "Êta Mundo Melhor!"

Gênero: Novela / Drama / Romance

Novela / Drama / Romance Estreia: 30 de junho de 2025

30 de junho de 2025 Número de capítulos: 208 previstos

208 previstos Horário: 18h

18h Criação e Roteiro: Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Walcyr Carrasco e Mauro Wilson Direção Artística: Amora Mautner

Amora Mautner Elenco Principal: Sergio Guizé, Jeniffer Nascimento, Larissa Manoela

Essa nova novela promete prender a atenção dos espectadores com sua trama cheia de emoções e cenas impactantes.