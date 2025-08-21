Objeto no carro pode resultar em multa elevada

A prática de levar objetos soltos em veículos é bem comum entre a gente, especialmente quando voltamos das compras ou em passeios diários. Apesar de ser algo que muitos fazem, essa atitude pode trazer riscos sérios para a segurança nas estradas e resultar em penalizações de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o artigo 248 do CTB, transportar carga de forma inadequada é considerado uma infração grave. Isso significa que motoristas pegos nessa situação podem levar uma multa de R$ 195,23 e ainda perder 5 pontos na habilitação. Além disso, o veículo pode ser retido até que a situação seja corrigida.

Riscos associados a objetos soltos

O artigo 248 do CTB deixa claro que o transporte inadequado de carga é uma infração séria, e isso não é à toa. A segurança das pessoas no carro é a maior preocupação. Em casos de frenagens bruscas ou acidentes, objetos que estão soltos podem se transformar em projéteis, colocando em risco a integridade dos passageiros.

Esses itens não só podem ferir as pessoas dentro do carro, como também atrapalham a visibilidade do motorista e a estabilidade do veículo. Por isso, é fundamental que tudo que é carregado no carro esteja bem preso. Isso vale especialmente para objetos maiores, mas não podemos esquecer também das mochilas e bolsas, que precisam ser fixadas para não saírem rolando por aí.

Como transportar objetos com segurança?

Para garantir uma viagem segura e evitar problemas com a lei, algumas práticas simples podem fazer toda a diferença. Objetos grandes devem ir, preferencialmente, no porta-malas, onde podem ser amarrados com redes ou cintas para ficarem seguros. Já as coisas menores, como sacolas e pastas, devem ser colocadas nos compartimentos destinados a isso, como o porta-luvas ou espaços apropriados.

Seguir as orientações da Resolução do Contran nº 210/06, que fala sobre as dimensões e posicionamentos corretos, ajuda a manter tanto a visibilidade quanto a dirigibilidade em dia. Lembre-se: o cuidado no transporte de objetos faz bem para todos, inclusive para você!