Cidade com 71% do território ocupado por cana-de-açúcar

A fama da cidade de Morro Agudo, em São Paulo, como o maior canavial do Brasil é bem conhecida. Com um extenso “mar verde” de cana-de-açúcar, o município atrai olhares e curiosidade. Mas, segundo dados oficiais, a verdadeira líder na produção de cana no país é Uberaba, em Minas Gerais. Vamos descobrir mais sobre essa competição e seus impactos!

Morro Agudo é um lugar onde a cana domina a paisagem, ocupando cerca de 71% de seu território. Isso realmente confere à cidade um aspecto especial e gera a imagem do tão falado “mar de cana”. No entanto, quando olhamos para os números, a liderança no volume de produção vai para Uberaba, que se destaca pela quantidade e pelo valor gerado.

Um cenário de safra recorde: o desempenho do Brasil em 2023/2024

O setor sucroenergético brasileiro está em um momento excepcional. A safra 2023/2024 se tornou a maior já registrada, com a produção atingindo o impressionante número de 713,2 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Esse resultado surpreendente foi impulsionado principalmente por um clima favorável e um aumento significativo de 16,2% na produtividade média dos canaviais. Muito bom para o agronegócio!

Morro Agudo (SP): a fama de “mar de cana” e seus desafios

No entanto, a estrada para o sucesso na produção de cana não é tão simples. Morro Agudo, que já foi a líder nacional, perdeu esta posição para Uberaba no ciclo 2020/2021. A dependência da monocultura se provou arriscada; em 2021, geadas e incêndios atingiram a região, resultando na destruição de grandes áreas de cana, levando muitos produtores a migrarem para o cultivo de soja.

Uberaba (MG): a verdadeira líder em volume e valor

Os dados do IBGE são claros: em 2023, Uberaba se destacou como o maior produtor de cana do Brasil, com uma impressionante produção de 9,6 milhões de toneladas. Isso se traduziu em um valor de produção de R$ 1,35 bilhão. A cidade mantém essa liderança por quatro anos consecutivos, e isso se deve a um polo industrial forte e a uma base agrícola diversificada, que inclui soja e sorgo, promovendo um ecosistema mais robusto.

Pradópolis (SP): o polo de tecnologia e processamento

Embora Pradópolis não esteja entre os maiores produtores, sua contribuição para o setor é inegável. A cidade abriga a Usina São Martinho, a maior planta processadora de cana-de-açúcar do mundo. Com capacidade para moer até 10 milhões de toneladas por safra, a usina representa inovação e tecnologia, mostrando que liderar no setor sucroenergético também envolve capacitação industrial e valor agregado.

Quem tem, afinal, o maior canavial do Brasil?

Se o critério é a maior concentração de terras destinadas à cana, então Morro Agudo é a campeã, com seus 71% de área dedicada. Mas ao considerar o que realmente conta para a economia, como o volume produzido e o valor gerado, Uberaba é a verdadeira potência da cana-de-açúcar no Brasil.

Essa discussão ilustra a diversidade e a complexidade do agronegócio brasileiro, nos mostrando que o sucesso vai muito além da beleza das paisagens.