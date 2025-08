Jânia e Otília alcançam final feliz em guerreiros do sol

A novela “Guerreiros do Sol”, uma produção original do Globoplay ambientada no Nordeste do Brasil, está se aproximando do seu final, programado para ser lançado na quarta-feira, 6 de agosto. Diferentemente de outros trabalhos, como “Todas as Flores”, todos os cinco episódios finais serão disponibilizados ao mesmo tempo na plataforma, trazendo grandes emoções e encerramentos marcantes para os personagens.

Um dos finais mais esperados é o de Jânia, interpretada por Alinne Moraes, e Otília, por Alice Carvalho. A trama promete deixar implícito que as duas personagens terão um desfecho romântico, após um relacionamento que se desenvolveu ao longo da história. Jânia, que desempenhou um papel importante na vida de Otília ao ensiná-la a ler, se tornará uma figura política influente. Por sua vez, Otília, que se envolveu com o cangaço, manteve contato esporádico com Jânia ao longo da trama.

O relacionamento das duas se fortaleceu quando Otília começou a viver na fazenda de Elói, interpretado por José de Abreu, ao lado de Rosa, personagem de Isadora Cruz. A relação entre Jânia e Otília se desenvolveu de maneira sensível e íntima, apesar dos desafios sociais e políticos da época em que a história se passa.

Nos últimos episódios, Jânia decidiu apoiar Otília em uma missão arriscada: resgatar a filha de Rosa. Maria, a criança, havia sido separada da mãe durante uma operação policial contra o grupo de cangaceiros, resultando na morte de Josué, vivido por Thomás Aquino. Rosa passou a acreditar que Maria estava morta, mas, ao seguir Cheiroso, personagem de Rodrigo García, para o Piauí, descobre que a menina está viva, mas sob a vigilância de Arduíno, interpretado por Irandhir Santos.

Nos momentos finais da novela, Rosa faz uma tentativa quase bem-sucedida de resgatar Maria, mas é interrompida por aliados do vilão Arduíno. Durante o confronto, Arduíno acaba caindo de um precipício. Embora ele sobreviva, sua condição mental se deteriora, encerrando sua história de maneira trágica.

“Guerreiros do Sol” é baseada no livro de Frederico Pernambucano de Mello, que também atua como consultor da produção. A novela é uma obra de George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes e direção de João Gomes e Thomaz Cividanes. A produção é considerada importante para a representação da cultura nordestina.

Nos canais de exibição, a série pode ser assistida no Globoplay, onde novos episódios são lançados às quartas-feiras. Além disso, o canal Globoplay Novelas exibirá a novela de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reprise aos sábados.

Com o término de “Guerreiros do Sol”, a faixa das 22h40 do Globoplay Novelas receberá um clássico contemporâneo da teledramaturgia brasileira: “Fina Estampa”. Esta novela, de Aguinaldo Silva, foi originalmente transmitida em 2011 e retrata a vida de Griselda, interpretada por Lilia Cabral, uma mulher forte que se conecta com o público ao enfrentar desafios após o desaparecimento do marido. A nova exibição está programada para começar em 18 de agosto e contará com um elenco repleto de estrelas.

“Fina Estampa” terá 185 capítulos, e sua exibição no canal substituirá a de “Guerreiros do Sol”, mantendo viva a tradição da Globo em resgatar e apresentar tramas icônicas da sua história.