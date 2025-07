DeFi compra 19 milhões em Solana

A DeFi Development, uma empresa de finanças descentralizadas, anunciou na última segunda-feira que possui 999.999 unidades de Solana (SOL) e seus equivalentes em sua carteira. A aquisição dessas criptomoedas ocorreu entre os dias 14 e 20 de julho, quando a empresa comprou 141.383 SOL por um preço médio de US$ 133,53, totalizando cerca de US$ 19 milhões. As compras incluíram tanto negociações diretas quanto SOL que foram adquiridos com desconto e estão bloqueados.

Além de seu saldo de SOL, a DeFi Development acumulou recompensas por meio de atividades de staking e outras operações na blockchain durante o mesmo período. O saldo total da empresa era de aproximadamente 181 milhões de dólares, um aumento significativo de 142.250 unidades em comparação ao seu saldo anterior de 857.749 SOL.

Entre os dias 14 e 20 de julho, a empresa também conquistou perto de 867 SOL adicionais por meio de serviços de staking e receita de validadores. Na data de 18 de julho, a DeFi Development tinha 19.445.837 ações em circulação, com um valor por ação (SPS) de 0,0514, o que indica um aumento semanal de cerca de 13%. O valor do SPS era de US$ 9,30.

Os novos SOL adquiridos serão mantidos a longo prazo e passarão por staking com diversos validadores, incluindo os validadores próprios da DeFi Development, com o objetivo de gerar rendimento nativo.

Além disso, a empresa arrecadou aproximadamente US$ 19,2 milhões este mês por meio de seu programa de linha de crédito, emitindo 740.000 novas ações. Cerca de US$ 5 milhões desse total ainda estão disponíveis e devem ser utilizados principalmente para futuras compras de SOL. Até o momento, a DeFi Development utilizou apenas 0,4% da capacidade total de sua linha de crédito, que ainda conta com aproximadamente US$ 4,98 bilhões disponíveis.

Na semana passada, a DeFi Development também estabeleceu metas para o médio prazo, mirando alcançar um valor de 1,0 SPS até dezembro de 2028 e 0,1650 SPS até junho de 2026, o que representa um crescimento de cerca de 261% em relação ao nível atual de 0,0457.

No mercado, as ações da DeFi Development apresentaram um aumento de 11,2%, vendendo a US$ 27,14 no pré-mercado da última verificação na segunda-feira.