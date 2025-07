Bolsa Família terá redução no pagamento em julho

O mês de julho traz uma novidade que afeta muitas famílias brasileiras: os valores do Bolsa Família vão sofrer uma redução. Os pagamentos começaram a ser feitos na última sexta-feira (18) e seguem a programação usual, que se baseia no Número de Inscrição Social (NIS). A principal razão para a queda no valor é a suspensão do Auxílio Gás, um benefício que muita gente conta para equilibrar as contas em casa.

Suspensão temporária do Auxílio Gás

A pausa no Auxílio Gás em julho mexe com o orçamento de muitas famílias. Esse auxílio, que é pago a cada dois meses, só deve voltar a ser oferecido em agosto. Nos meses em que é pago, o benefício ajuda a cobrir os custos do gás de cozinha de 13 kg, um alívio para quem tem um orçamento mais apertado. Sem esse suporte, muitas famílias acabam sentindo um impacto financeiro significativo.

Requisitos e obrigações dos beneficiários

Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias precisam ficar atentas a alguns requisitos obrigatórios. Veja quais são eles:

Ter registro no Cadastro Único do Governo Federal

Garantir que crianças e adolescentes estejam matriculados na escola

Fazer acompanhamento pré-natal para gestantes

Manter a vacinação das crianças em dia

Essas condições são essenciais para garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa, especialmente para aquelas famílias que têm renda per capita de até R$ 218.

Calendário de pagamento em julho

Os pagamentos do mês de julho seguem este cronograma:

Dia 18: NIS final 1

Dia 21: NIS final 2

Dia 22: NIS final 3

Dia 23: NIS final 4

Dia 24: NIS final 5

Dia 25: NIS final 6

Dia 28: NIS final 7

Dia 29: NIS final 8

Dia 30: NIS final 9

Dia 31: NIS final 0

A Caixa Econômica Federal é responsável por seguir esse calendário, liberando os valores de acordo com o último dígito do NIS.

Ajustes no programa

Uma boa notícia para algumas famílias é a Regra de Proteção. Isso significa que aquelas que conseguiram emprego, mas cuja renda ainda não ultrapassa meio salário mínimo per capita, podem continuar recebendo 50% do benefício por até um ano. Para inscritos até maio deste ano, esse prazo se estende para dois anos.

Outra alteração importante diz respeito ao Seguro Defeso, que não terá mais desconto para pescadores, após a aprovação da Lei 14.601/2023. Essa mudança garante que o valor do benefício não seja reduzido para essas famílias.

A redução dos pagamentos do Bolsa Família em julho ressalta a importância de manter os dados sempre atualizados e cumprir todas as obrigações do programa. Com o retorno do Auxílio Gás previsto para o próximo mês, espera-se que a assistência completa volte a dar suporte a todas as famílias que enfrentam vulnerabilidade social.