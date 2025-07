A maior praia do mundo está no Brasil e é visível do espaço

A praia do Cassino, localizada no Rio Grande do Sul, é famosa pela sua impressionante extensão de 218 quilômetros. Essa faixa de areia é tão grande que pode ser vista até do espaço, como mostram imagens do satélite Sentinel-3. A combinação de beleza natural e ecossistemas delicados faz do Cassino um lugar único.

Essa praia abriga uma biodiversidade marinha rica e variada. E tem mais: parte da Trilha Nacional do Oiapoque ao Chuí passa por ali. A trilha que vai de Cassino até Barra do Chuí é uma das mais desafiadoras do Brasil, com paisagens que mudam pouco ao longo do caminho, tornando a experiência bastante interessante.

Destaque no litoral brasileiro

Com suas dunas, vegetação costeira e formações rochosas, a praia do Cassino é um dos maiores pontos turísticos do Brasil. A disputa entre as cidades de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar sobre a extensão da praia dá um toque curioso a essa beleza natural. Enquanto o Cassino é promovido como uma atração turística, o IBGE aponta que apenas 62,05 km pertencem ao município de Rio Grande. Já a área que vai de Hermenegildo até Barra do Chuí soma 155,95 km, reforçando que essa divisão territorial é um tanto sem sentido, já que a paisagem continua de forma uniforme.

Além da beleza, há pontos históricos na praia, como o navio Altair, que está encalhado desde 1976 e hoje atrai muitos curiosos. Outro local interessante é a área chamada Concheiros, coberta por conchas quebradas e que serve de passagem para várias espécies, como pinguins, tartarugas e leões-marinhos, muitas vezes tratados pela equipe do CRAM da FURG.

Esse comprimento impressionante da praia também revela um dilema conhecido como paradoxo da linha costeira, que envolve como medimos e percebemos as áreas litorâneas. O Cassino é mais do que um simples pedaço de areia; é um patrimônio natural com um valor incomparável. As suas paisagens são de tirar o fôlego e deixá-las fora de discussão seria um erro.

Não é à toa que a praia do Cassino vai além das fronteiras políticas. As suas belezas naturais fazem com que seu tamanho ganhe uma nova dimensão. Mais do que um simples mapa, essa praia é um espaço que conecta histórias e experiências, formando um dos cenários litorâneos mais emblemáticos da América do Sul.