Walcyr Carrasco transfere comando de Êta Mundo Melhor! para Mauro Wilson

Nova Novela "Êta Mundo Melhor!" Estreia na TV Globo com Grande Expectativa

A TV Globo lançou a novela "Êta Mundo Melhor!", que dá continuidade ao sucesso de "Êta Mundo Bom!" de 2016. A estreia ocorreu na segunda-feira, dia 30, e marca uma novidade na trajetória de seu autor, Walcyr Carrasco, que decidiu compartilhar a autoria com Mauro Wilson.

A trama apresenta a saga de Candinho, personagem interpretado por Sergio Guizé, que agora está em busca de seu filho desaparecido. Walcyr, conhecido por suas produções marcantes como "A Dona do Pedaço" e "Verdades Secretas", escreveu os primeiros capítulos da nova fase e passou a responsabilidade para Mauro Wilson, que será o responsável pela continuidade da história.

Parceria Criativa e Confiança Mútua

Walcyr expressou em entrevistas sua confiança na parceria com Mauro. Ele afirmou que ficou satisfeito em dividir a obra e que acredita que a transição manterá a qualidade que o público espera:

"Eu fiz um número de capítulos e o Mauro Wilson assume e continua a novela. Ele é um grande autor. Tenho certeza que vai continuar muito bem!", destacou Walcyr.

Mauro Wilson também manifestou sua empolgação ao receber o convite para se juntar a Walcyr. Durante a festa de lançamento, ele comentou: "Topei na hora, claro! Trabalhar com o Walcyr é um presente." Segundo ele, o aprendizado proporcionado por Walcyr foi crucial para que pudesse assumir a continuidade da trama.

Uma Novela Longa e Promissora

"Êta Mundo Melhor!" promete ser a novela mais longa da faixa horária das seis, com 208 capítulos programados — 18 a mais que a versão anterior. A previsão é que a produção se estenda até 27 de fevereiro de 2026. Nos primeiros 30 capítulos, a autoria é compartilhada entre Walcyr e Mauro, após os quais Mauro assume a liderança do roteiro, contando com contribuições de outros roteiristas.

A direção artística fica a cargo de Amora Mautner, que trabalha com um time de diretores experientes, incluindo João Paulo Jabur e Mayara Aguiar.

Futuro na Tela: "A Nobreza do Amor"

A Globo já anunciou a próxima novela, "A Nobreza do Amor", que irá estrear em 2 de março de 2026, após "Êta Mundo Melhor!". O enredo está sendo mantido em segredo, mas é atribuído a Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer. A atriz Camila Pitanga é cogitada para protagonizar a trama, que se inspirará em elementos de fábula e no regionalismo da obra "Cordel Encantado". A nova novela contará com um cenário diversificado, incluindo um reino fictício africano e o Nordeste brasileiro na década de 1920.

Com a expectativa alta e uma equipe talentosa, "Êta Mundo Melhor!" dá início a uma nova era na teledramaturgia brasileira.