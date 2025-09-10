Números consolidados de 09/09/2025 são divulgados

Na última terça-feira, 9 de setembro de 2025, a televisão brasileira registrou algumas alterações nas audiências, com destaque para a transmissão da partida entre a Seleção Brasileira de Futebol e a Bolívia. O jogo, realizado em condições adversas, foi o programa mais assistido do dia, atraindo a atenção de muitos espectadores.

Em contrapartida, a nova temporada do programa MasterChef Confeitaria, exibido pela Band, enfrentou dificuldades, sendo superado em audiência por algumas emissoras menores, como a Record News, em vários momentos da sua programação.

A reprise do clássico A Escrava Isaura se destacou nas telinhas, assim como a primeira parte do Cidade Alerta, que também superou os números do programa Fofocalizando, conhecido por suas fofocas e notícias do mundo das celebridades.

Mais tarde, após a exibição do Futebol, o programa Vale Tudo alcançou uma média de audiência semelhante ao que costuma registrar nos finais de semana, embora tenha recuado em relação ao que esperavam nas noites de terça-feira.

O programa Hoje em Dia consolidou sua posição como vice-líder de audiência, ampliando a diferença em relação ao Primeiro Impacto, que ocupa a terceira posição.

Enquanto isso, o SBT Repórter, que apresentou a série documental “Ratinho: Sem Filtro”, alcançou um pico de audiência de 4,4 pontos, garantindo assim o segundo lugar em sua faixa de exibição.

A seguir, estão os números de audiência consolidados de alguns programas na capital paulista:

– Hora Um: 4,6 pontos

– Bom Dia SP: 9,9 pontos

– Bom Dia Brasil: 9,5 pontos

– Encontro com Patrícia Poeta: 7,1 pontos

– Mais Você: 7,5 pontos

– SP1: 10,8 pontos

– Globo Esporte: 10,7 pontos

– Jornal Hoje: 11,5 pontos

– Edição Especial: Terra Nostra: 11,6 pontos

– Edição Especial: História de Amor: 12,4 pontos

– Sessão da Tarde: Shrek para Sempre: 10,7 pontos

– SPTV: 13,0 pontos

– Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,4 pontos

– Êta Mundo Melhor!: 18,7 pontos

– SP2: 20,7 pontos

– Dona de Mim: 20,1 pontos

– Jornal Nacional: 22,9 pontos

– Eliminatórias da Copa: Bolívia x Brasil: 27,2 pontos

– Vale Tudo: 21,7 pontos

– Estrela da Casa: 12,6 pontos

– Profissão Repórter: 9,0 pontos

– Jornal da Globo: 6,6 pontos

– Conversa com Bial: 4,9 pontos

– Dona de Mim (reapresentação): 4,5 pontos

– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5 pontos

Os números de outras emissoras também foram avaliados:

– Balanço Geral Manhã: 1,9 pontos

– Hoje em Dia: 4,2 pontos

– Cidade Alerta: 6,6 pontos

– Jornal da Record: 6,0 pontos

No SBT, alguns programas como SBT Manhã e Fofocalizando registraram entre 1 e 4 pontos, enquanto outros, como o Programa do Ratinho e SBT Repórter, se aproximaram dos 4 pontos.

Esses dados de audiência são importantes para as emissoras e o mercado publicitário, já que cada ponto corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.