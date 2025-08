Etanol de cana ou de lixo? Teste compara desempenho no carro

Um teste recente, feito pela equipe do Autoesporte, trouxe à tona uma comparação entre dois tipos de etanol: o tradicional, vindo da cana-de-açúcar, e o etanol sustentável, que é feito a partir de resíduos alimentares, como balas e chocolates que normalmente seriam descartados. Essa novidade é resultado do trabalho da Ambipar, uma empresa especializada em gestão ambiental.

Para realizar os testes, a Ambipar forneceu 30 litros do chamado Ambiálcool. Esse etanol sustentável é produzido a partir de resíduos que não têm mais valor comercial, como aqueles que venceram o prazo de validade ou que não atenderam aos padrões da indústria. O processo inclui fermentação biológica e destilação, resultando em um produto com até 95% de pureza. Para se ter uma ideia, a cada 500 toneladas de resíduos, podemos obter cerca de 300 mil litros de etanol sustentável.

Produção do Etanol Sustentável

Gabriel Estevam, da Ambipar, explicou que o Ambiálcool é resultante de um esforço colaborativo, onde a empresa trabalha em parceria com outras indústrias, como a Mondelēz, para reaproveitar materiais que, de outro modo, seriam jogados fora. Essa abordagem não só ajuda a reduzir resíduos, mas também oferece uma alternativa ecológica ao combustível.

Teste Prático com Etanol Reciclado

No teste prático, um Citroën Basalt 1.0 foi escolhido, e os protocolos seguiram normas do Instituto Nacional de Metrologia. O carro foi abastecido com etanol comum primeiro e, depois, com o Ambiálcool, garantindo a limpeza total do tanque entre as fases. Isso foi crucial para evitar a contaminação dos dados.

Os pesquisadores fizeram medições de aceleração e retomada, tanto em trajetos urbanos quanto rodoviários, seguindo uma metodologia padronizada.

Consumo e Desempenho do Etanol Sustentável

As informações sobre consumo mostraram resultados animadores. No percurso urbano, o Citroën Basalt registrou 9,3 km/l com o etanol sustentável, enquanto a média com o etanol tradicional foi de 10,1 km/l. Para ciclos rodoviários, o desempenho foi de 11,9 km/l com o Ambiálcool, e 12,5 km/l com o convencional. Ambos estão acima das médias oficiais estabelecidas pelo Inmetro.

Quando se fala em aceleração, a diferença foi mínima: 15,7 segundos para ir de 0 a 100 km/h usando o etanol sustentável, enquanto o tradicional fez em 15,2 segundos. Nos testes de velocidade e retomada, as variações também foram inferiores a 4%, mostrando que os dois combustíveis têm um desempenho bem semelhante.

O piloto Alexandre Silvestre comentou que “o carro ficou praticamente igual. Nem parecem combustíveis diferentes.” Essa percepção foi reforçada por Rogério Gonçalves, da AEA, que disse que os dados mostram um "empate técnico" entre os dois tipos de etanol, tanto em consumo quanto em desempenho.

Características e Preço do Etanol Reciclado

Uma diferença notável entre os dois etanóis está no odor. O etanol sustentável tem um cheiro similar ao álcool hospitalar, enquanto o etanol de cana cheira como cachaça. Em termos de custo, a Ambipar afirma que o preço de produção do etanol reciclado é equivalente ao que é praticado nos postos de combustíveis, atualmente entorno de R$ 4,27 por litro.

Atualmente, o Ambiálcool é usado em caráter experimental na frota da empresa e ainda não está disponível para o público em geral. Essa inovação promete ser uma alternativa interessante e sustentável para o abastecimento de veículos no futuro.