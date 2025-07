David Corenswet recebe conselho de Henry Cavill após assumir papel

David Corenswet Recebe Conselhos de Henry Cavill e Tyler Hoechlin para Novos Filmes do Superman

David Corenswet, de 31 anos, é o novo protagonista do filme Superman. Recentemente, ele revelou que recebeu conselhos valiosos de dois atores que já interpretaram o icônico super-herói: Henry Cavill, de 42 anos, e Tyler Hoechlin, conhecido pela série Superman & Lois. Corenswet compartilhou essas informações durante a estreia do filme em Londres.

Em uma conversa exclusiva, ele mencionou que teve uma troca de cartas com Cavill e Hoechlin, onde recebeu palavras de incentivo. “Foi uma experiência maravilhosa. Eles me encorajaram e expressaram o desejo de que eu me divertisse no papel, o que, acredito, é a essência do Superman”, explicou Corenswet.

Henry Cavill recentemente anunciou que não retornará ao papel de Superman, mesmo após ter confirmado que assumiria o personagem novamente. Em uma postagem no Instagram, ele disse que teve uma reunião com Peter Safran, chefe dos estúdios DC, e o diretor James Gunn, que informaram sobre a decisão. Cavill expressou sua decepção, mas também desejou sucesso a todos envolvidos no novo projeto. “A mudança é parte da vida e respeito essa decisão. Desejo sorte a James, Peter e à nova fase do universo”, afirmou.

Corenswet comentou sobre sua preparação para o papel, destacando a importância do treinamento físico. “Comecei malhando assim que recebi a notícia. O diretor James mencionou que estava em boa forma, mas precisava trabalhar mais nos ombros. Embora pareça um detalhe pequeno, foi algo que levei muito a sério.”

Além de Corenswet, o filme conta com Nicholas Hoult interpretando Lex Luthor e Rachel Brosnahan como Lois Lane. A expectativa para a nova produção está alta, e o ator está animado para trazer sua própria interpretação ao personagem.