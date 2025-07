Despedida do contingente que será enviado a Chipre

Na manhã de hoje, na Praça de Armas da Base de Infanteria de Marinha Baterías, ocorreu a cerimônia de despedida do pessoal que integrará a Força Tarefas Argentina LXVI. Estes soldados farão parte da missão de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas (ONU) em Chipre, conhecida como UNFICYP.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante da Infanteria de Marinha, Contralmirante Javier Pedro López, que esteve acompanhado pelo Capitão de Fragata Sergio Bernabé Cardozo, chefe de instrução e avaliação da Infanteria de Marinha. Também estavam presentes autoridades militares e membros aposentados da 3ª promoção de Marinheiros Tropa Voluntária.

Durante o evento, foi lida uma ordem de despedida, que destacou a importância do trabalho profissional e a necessidade de representar com dignidade a instituição. O Contralmirante López fez um discurso enfatizando a importância da solidariedade e da união entre os integrantes da missão: “Cuidem de sua gente, sejam solidários e mantenham a serenidade”, disse ele.

O Comandante também ressaltou que a formação recebida pelos soldados teve como objetivo prepará-los tanto física quanto administrativamente, além de fornecer as ferramentas necessárias para desempenhar suas funções na missão. Ele destacou a tradição de eficiência da Força Tarefas Argentina, que já conta com o reconhecimento das Nações Unidas e da comunidade chipriota.

Ao final da cerimônia, as autoridades presentes tiveram a oportunidade de cumprimentar pessoalmente os militares que embarcarão para Chipre. A missão visa contribuir para a paz e estabilidade na região, e os soldados argentinos seguem para essa importante responsabilidade com o apoio e respeito de sua instituição e do país.