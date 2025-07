Melhores opções de iPhone para comprar em 2025

A escolha de qual iPhone comprar em 2025 exige uma boa reflexão sobre preço, desempenho e durabilidade. Com tantas opções no mercado, desde modelos mais antigos, que são mais baratos, até os lançamentos mais modernos, o segredo está em encontrar um equilíbrio que atenda seu bolso e suas necessidades. Vamos explorar alguns modelos para te ajudar a tomar essa decisão.

Neste guia, vamos detalhar os iPhones que mais se destacam em diversas faixas de preço e para diferentes tipos de uso. A escolha ideal depende de quanto você pode investir e do que espera de um smartphone da Apple — se é para o dia a dia, trabalho nas redes sociais ou um aparelho que dure muitos anos.

O iPhone 13 ainda vale a pena?

Se você está atrás de uma entrada mais acessível no universo do iPhone, o iPhone 13 é uma ótima escolha em 2025. Com preços girando em torno de R$ 3.000 nas lojas oficiais, ele oferece um desempenho muito interessante. Possui o mesmo processador do iPhone 14, uma tela OLED incrível e câmeras de 12 megapixels que fazem belas fotos quando a iluminação está boa.

Um ponto a ser considerado, porém, é a memória RAM de 4 GB. Embora ainda funcione bem, é importante lembrar que, com o tempo, o sistema iOS pode exigir mais do aparelho. Apesar disso, se sua intenção é ter um iPhone funcional sem gastar muito, essa é uma escolha bem válida — melhor do que optar por modelos mais antigos como o 11 ou 12.

As vantagens do iPhone 14

O iPhone 14 é uma boa evolução do 13 e pode ser visto como uma versão "13s". O design e a tela são praticamente os mesmos, mas ele vem com um núcleo extra na GPU, o que melhora o desempenho em jogos. Suas vantagens estão nos detalhes.

A câmera frontal do iPhone 14 tem foco automático, algo que o 13 não oferece, resultando em selfies mais nítidas. Além disso, o Modo Cinema é uma adição interessante, permitindo gravar vídeos com fundo desfocado em 4K, enquanto o 13 grava em Full HD. Outro ponto positivo é que ele vem com 6 GB de memória RAM, garantindo um desempenho melhor a longo prazo.

O melhor custo-benefício de 2025: a força do iPhone 16e

Chegando como uma opção mais em conta, o iPhone 16e promete ser o melhor custo-benefício. É o modelo de entrada que já vem com o processador do iPhone 16 e 8 GB de memória RAM, garantindo um desempenho sólido por um bom tempo.

Além disso, é o iPhone mais barato a oferecer acesso à inteligência artificial da Apple, uma funcionalidade não disponível nos modelos 14 e 15. Para manter o preço mais baixo, algumas características foram deixadas de fora: ele não tem carregamento magnético MagSafe, possui apenas uma câmera traseira (mas excelente, com 48 megapixels) e não conta com o Modo Cinema.

Por que o iPhone 15 é uma ótima escolha?

O iPhone 15 representa uma bela opção para quem quer algo moderno e completo. Seu acabamento é mais refinado, com laterais arredondadas e uma tela que atinge pico de brilho de 2.000 nits, ideal para uso em ambientes externos.

Ele também traz a Ilha Dinâmica, substituindo o antigo notch e oferecendo uma interação mais moderna com as notificações. O conjunto de câmeras é bem versátil, contando com uma câmera principal de 48 megapixels e uma ultra-wide de 12 megapixels. Com 6 GB de RAM, seu desempenho está garantido por vários anos.

O 16 como a aposta de longo prazo

Por fim, o iPhone 16 é a opção para quem não quer se preocupar em trocar de aparelho por um tempo. Ele combina o processador mais recente com os 8 GB de memória RAM do 16e, oferecendo uma durabilidade excepcional.

Esse modelo possui a Ilha Dinâmica, um conjunto de câmeras com sensor principal de 48 megapixels, carregamento MagSafe e um novo botão para a câmera. Em questão de bateria, a linha 16 se destaca, com o 16e apresentando a melhor autonomia entre os modelos que não são da linha Pro. Para quem está disposto a gastar um pouco mais, o iPhone 16 é uma escolha completa e preparada para o futuro.