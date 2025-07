Dakota Johnson se prepara para estrear na direção

Dakota Johnson, conhecida por seu papel em “Madame Web”, está participando do Festival de Cinema de Karlovy Vary, na República Tcheca, onde será agraciada com o prestigioso Prêmio do Presidente do evento. Durante a sua presença no festival, a atriz confirmou que está prestes a finalizar os detalhes de sua estreia como diretora em um longa-metragem, um projeto que é muito especial para ela.

Em entrevista, Dakota afirmou que a produção é particularmente significativa, pois está trabalhando com Vanessa Burghardt, co-estrela de “Cha Cha Real Smooth”, a quem descreve como uma “incrível atriz autista”. Johnson expressou que, embora não se sentisse pronta para dirigir um longa-metragem antes, a confiança que sente em relação a Burghardt a motivou a assumir essa responsabilidade.

Além do prêmio, Dakota está no festival com duas obras: a comédia romântica “Materialists”, dirigida por Celine Song, onde divide a tela com Chris Evans e Pedro Pascal, e “Splitsville”, que já fez sucesso em Cannes e foi produzida sob a sua empresa TeaTime Pictures. Na nova comédia, ela interpreta uma casamenteira e destacou a importância de um ambiente colaborativo nos sets de filmagem. Para ela, um bom clima é essencial: “Se não houver uma colaboração saudável, não conseguimos avançar”, disse.

Johnson também comentou sobre o que considera um “set tóxico”. Ela destacou que não quer trabalhar com pessoas que sejam cruéis ou desrespeitosas. “É importante que todos estejam dispostos a colaborar”, afirmou, ressaltando que discussões saudáveis são parte do processo criativo.

A atriz acredita que, ao se tornar produtora e desenvolver seus próprios filmes, agora pode escolher as pessoas com quem trabalha, o que faz uma grande diferença em sua experiência. “O sucesso agora é um conceito em mudança”, pontuou Johnson, ressaltando as dificuldades de medir o sucesso apenas pelos números de bilheteira, citando exemplos de filmes que tiveram performances inesperadas e positivas.

Ela acredita que a verdadeira medida do sucesso é quando as pessoas se conectam emocionalmente com os filmes. Para Dakota, completar um filme já é uma conquista, e embora saiba que “filmes não vão salvar o mundo”, ela acha importante que eles existam.

Em relação ao futuro, Johnson expressou o desejo de interpretar papéis diversificados, mencionando sua vontade de interpretar um “psicopata” ou fazer um filme de ação. Recentemente, ela terminou as filmagens da adaptação da obra “Verity”, de Colleen Hoover, que também conta com Josh Hartnett e Anne Hathaway no elenco. Dakota observou que adaptações de livros podem ser desafiadoras, pois as visões dos leitores nem sempre se traduzem da mesma forma na tela.

Ela citou exemplos de adaptações bem-sucedidas, como “The Lost Daughter”, de Maggie Gyllenhaal, e desejou que sua versão inspire o público, destacando a dificuldade de atender a todas as expectativas de uma obra literária. Johnson também informou que já tem um projeto emocionante em andamento, mas não pôde revelar mais detalhes no momento.