Aura Minerals investe US$ 188 milhões em nova mina de ouro no Brasil

No coração do semiárido do Rio Grande do Norte, um projeto de mineração começa a transformar a realidade econômica e social da região. O Projeto Borborema, da mineradora canadense Aura Minerals, está prestes a se tornar mais uma mina de ouro brasileira em operação, trazendo com ele um investimento significativo e uma execução ágil.

Com a previsão de início de operações em 2025, a mina promete não só ser um ativo estratégico para a Aura, como também um impulsionador de desenvolvimento para o sertão nordestino. A expectativa é que ele gere empregos e quase dobre suas reservas de ouro nos próximos anos.

O que é o Projeto Borborema? A aposta de US$ 188 milhões na mina de ouro brasileira em RN

O Projeto Borborema está situado em Currais Novos, no Seridó, Rio Grande do Norte. Depois de um estudo que mostrou viabilidade, a Aura Minerals confirmou a construção da mina em setembro de 2023, com um investimento total de US$ 188 milhões.

A execução do projeto foi admirável. A construção durou apenas 19 meses, concluída dentro do prazo e do orçamento. No final de março de 2025, a mina começou sua fase de comissionamento, com a expectativa de que a produção em larga escala comece no terceiro trimestre de 2025.

Ouro no papel e na prática: As reservas e a projeção de produção

A nova mina de ouro já se apresenta com uma base sólida, com estimativas de reservas provadas de 748.000 onças de ouro. Isso garante inicialmente 11,3 anos de operação. Para 2025, a produção deve variar entre 33.000 e 40.000 onças. Quando atingir sua capacidade máxima, a média de produção nos primeiros três anos deverá ser de 83.000 onças anuais. Um ponto positivo do projeto é seu baixo custo, o que proporciona altas margens de lucro mesmo com a variação nos preços do ouro.

O desvio da rodovia BR-226 que pode dobrar o tamanho da mina

O grande potencial do Borborema está sob a rodovia BR-226. Estudos geológicos apontam que uma parte significativa das reservas de ouro se estende por debaixo dessa estrada. A Aura já está conversando com o DNIT para financiar a construção de um desvio, que deve custar entre US$ 6 e 8 milhões. Se aprovado, esse desvio pode permitir a exploração de uma área que adicione mais de 1,2 milhão de onças de ouro, praticamente dobrando o tamanho e a vida útil da mina.

Mineração 360°: O impacto social e ambiental do projeto

A Aura posiciona o Projeto Borborema como um modelo de sustentabilidade. O impacto econômico já é notável, com a geração de 2.184 empregos diretos e indiretos. Além disso, a mineradora criou uma escola para formação de operadores de mineração em parceria com a Funcern, capacitando profissionais da região.

Uma proposta inovadora é o uso de água de reúso, proveniente do tratamento de esgoto do município, para as operações industriais, preservando assim os recursos hídricos locais.

O que a mina de ouro brasileira Borborema representa para a Aura Minerals?

A Borborema se torna a quinta mina da Aura em operação e é fundamental para a estratégia de crescimento da empresa, que visa alcançar uma produção de 450.000 onças de ouro por ano. O sucesso na construção do projeto, dentro das expectativas, reforça a imagem da Aura como uma empresa confiável. Isso se torna um trunfo, especialmente num momento em que a mineradora se prepara para listar suas ações na bolsa de valores dos Estados Unidos, buscando atrair novos investidores e expandir ainda mais seu capital.