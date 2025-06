Estúdio busca Tom Holland e Jacob Elordi para novo filme

A produção do próximo filme de James Bond, o 26º da franquia, está prestes a ganhar novos rumos. Após a escolha do diretor Denis Villeneuve, conhecido por seu trabalho em filmes como “Duna”, a Amazon planeja acelerar os passos para o lançamento, previsto para 2028. A expectativa é que, devido à complexidade e ao tamanho da produção, não seja viável um lançamento anterior.

Denis Villeneuve foi escolhido após uma competição acirrada com quatro diretores europeus: Edward Berger, Edgar Wright, Paul King e Jonathan Nolan. Agora, a próxima etapa é selecionar um roteirista e, em seguida, um novo ator para assumir o papel icônico de James Bond, que ficou com Daniel Craig nos últimos filmes.

Fontes indicam que a Amazon busca um ator britânico com menos de 30 anos. Nomes como Jacob Elordi, conhecido pelo filme “Saltburn”, Tom Holland, famoso por “Spider-Man”, e Harris Dickinson aparecem como opções principais. Embora Elordi seja australiano, isso não deve ser um empecilho, já que George Lazenby, um australiano, também interpretou o agente em “007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade”. Outros atores, como Aaron Taylor-Johnson e Henry Cavill, que estão na faixa dos 30 a 40 anos, são considerados menos prováveis, assim como o favorito do público, Idris Elba, que tem 52 anos e já negou interesse em assumir o papel.

Inicialmente, o renomado cineasta Alfonso Cuarón foi cotado para a direção. Ele já havia colaborado com o produtor David Heyman em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”. No entanto, Cuarón decidiu se afastar, focando em outros projetos, incluindo “Jane”, um filme com Charlize Theron que aguarda a finalização do roteiro.

A Amazon também considerou Christopher Nolan para a direção, mas sua agenda já está cheia com o projeto “The Odyssey”. Historicamente, a família Broccoli, que controla criativamente a franquia, sempre teve a palavra final nas decisões, mas recentemente eles passaram a ter apenas um investimento financeiro no projeto.

Villeneuve, por sua vez, terá um contrato de uma única vez para esta produção e não estará comprometido com sequências futuras, além de não ter o controle total sobre a edição final do filme. O último diretor a filmar dois longas consecutivos da série foi Sam Mendes, responsável por “Skyfall” e “Spectre”.

A Amazon está elaborando uma lista de roteiristas que poderão traçar o futuro de Bond. Existe uma expectativa de que Jonathan Nolan, que já se destacou com uma proposta bem recebida pela Amazon, possa escrever o roteiro. No entanto, ele também possui outras responsabilidades e pode não estar disponível para essa tarefa específica.