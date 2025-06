Criança de cinco anos morre afogada em piscina em Las Vegas

Criança de 5 anos morre afogada em piscina de Las Vegas

Uma tragédia foi registrada em Las Vegas, onde uma criança de apenas cinco anos se afogou em uma piscina localizada em uma comunidade de apartamentos na 3800 South Nellis Boulevard. O incidente ocorreu por volta das 16h.

De acordo com informações das autoridades, a equipe de emergência foi acionada após um chamado preocupante sobre o afogamento da criança. Quando os socorristas chegaram ao local, constataram que as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Infelizmente, a criança foi declarada morta no local.

As circunstâncias que levaram ao afogamento ainda estão sendo investigadas. Detalhes sobre como a criança conseguiu acessar a piscina não foram fornecidos, mas a polícia e os serviços de emergência estão analisando a situação cuidadosamente.

Esse episódio triste relembra a importância da segurança em áreas de água, principalmente em períodos de calor, quando o número de crianças perto de piscinas costuma aumentar. As autoridades locais aconselham que os pais adotem medidas de precaução para garantir a segurança de seus filhos durante o uso de instalações aquáticas.

Informações adicionais serão divulgadas conforme a investigação avança.