Criança de 5 anos morre afogada em piscina em Las Vegas

Criança de 5 anos se afoga em piscina de Las Vegas

Um trágico acidente ocorreu em Las Vegas, onde uma criança de apenas cinco anos se afogou em uma piscina localizada em uma comunidade de apartamentos. O incidente ocorreu por volta das 16 horas, no bloco 3800 da South Nellis Boulevard.

De acordo com as autoridades, a polícia foi acionada após receber um chamado sobre o afogamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a criança inconsciente na piscina. Tentativas de reanimação foram realizadas no local pelos agentes e, em seguida, a criança foi levada de emergência a um hospital próximo.

Infelizmente, apesar dos esforços dos profissionais de saúde, a criança não sobreviveu. As investigações sobre as circunstâncias do acidente estão em andamento, e as autoridades locais estão trabalhando para entender como o incidente ocorreu.

Esse caso ressalta a importância de medidas de segurança em áreas com piscinas, especialmente para crianças. A supervisão constante por parte dos adultos é fundamental para prevenir acidentes semelhantes. As autoridades pedem aos pais que redobrem a atenção em ambientes aquáticos.