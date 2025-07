Jogo aberto ultrapassa alô você e coloca a band em 3º lugar

A Band alcançou um destaque significativo na audiência ao conquistar o terceiro lugar na faixa de meio-dia, superando o SBT nesta quarta-feira, dia 23. O programa “Jogo Aberto – Edição Regional”, apresentado por Renata Fan, registrou números que deixaram para trás o “Alô Você”, de Luiz Bacci, durante o horário entre 12h e 13h.

Segundo dados de audiência, a distribuição dos pontos nesse horário foi a seguinte:

– TV Globo: 8,9 pontos

– Record TV: 5,2 pontos

– Band: 2,4 pontos

– SBT: 2,0 pontos

O programa esportivo da Band ainda conseguiu alcançar picos de audiência de até 3 pontos, mostrando um crescimento notável da emissora no horário do almoço.

Por outro lado, o “Alô Você”, que estreou em 26 de maio, tem enfrentado uma oscilação em seus índices de audiência, com variações entre 2,4 e 3,6 pontos. O programa foi uma tentativa da emissora de Silvio Santos de melhorar sua programação no período da tarde, mas ainda não se consolidou como favorito entre os telespectadores.

É importante destacar que, de acordo com a metodologia atual de medição de audiência de 2025, um ponto no Ibope equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados ou cerca de 199.313 espectadores na Grande São Paulo. Esses dados permitem entender melhor a competição acirrada entre as emissoras durante essa faixa horária do almoço.