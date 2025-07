Cosmoss, de Kate Moss, entra em processo de liquidação

Kate Moss attends the debut event of her new brand, Cosmoss, at Harrods.

A marca de cuidados com a pele e bem-estar Cosmoss, fundada pela supermodelo Kate Moss, entrou com um pedido de liquidação. Os documentos corporativos indicam que a empresa nomeou liquidadores no dia 24 de junho e solicitou o fechamento de suas operações no dia seguinte, 25 de junho.

Na solicitação de liquidação, a Cosmoss informou que deve cerca de 4 milhões de dólares a diversos credores. Deste total, mais de 3 milhões de dólares são devidos à Kate Moss Agency, a agência de talentos da própria Moss. A empresa já havia enviado seus registros financeiros à Companies House do Reino Unido em 2023, mas nunca divulgou informações sobre sua receita.

Fundada em 2022, a Cosmoss oferecia uma linha de produtos que incluía perfumes, cuidados para a pele e chás, com preços variando de 25 a 155 dólares, sendo o perfume Sacred Mist o mais caro. Apesar de Kate Moss ser uma figura cultural renomada e já ter sido embaixadora de grandes marcas, como Calvin Klein e Diet Coke, ela é conhecida por ser bastante reservada e raramente concede entrevistas. Essa característica fez com que alguns críticos vissem sua imagem pública como contrastante com os objetivos de bem-estar da marca.

A Cosmoss foi promovida com afirmações relacionadas à homeopatia e espiritualidade, e seus produtos estavam disponíveis em lojas de departamento como Liberty London e Fenwick.

Kate Moss é a maior acionista da empresa, juntamente com a Warsaw Labs, uma incubadora de negócios, a homeopata Victoria Young e outros parceiros comerciais. Até o momento, os representantes de Moss não se pronunciaram sobre o assunto.

A situação da Cosmoss levanta questões sobre os desafios enfrentados por marcas que tentam estabelecer uma identidade sólida em um mercado competitivo e com consumidores cada vez mais exigentes.