Esposa de César Tralli revela elogios surpreendentes às pernas do jornalista

A relação entre celebridades e a curiosidade do público sempre rende histórias inusitadas. Foi justamente isso que aconteceu durante a participação de Ticiane Pinheiro no podcast Ambulatório da Moda, gravado neste dia 2 de julho de 2025, em São Paulo.

Entre assuntos leves e cheios de humor, a apresentadora compartilhou uma curiosidade que acabou viralizando nas redes sociais. O relato, descontraído e sem qualquer clima de ciúme, revelou algo inesperado sobre seu marido, o jornalista César Tralli.

A declaração chamou atenção e se espalhou rapidamente, abrindo espaço para discussões sobre beleza masculina, redes sociais e a forma como casais famosos lidam com a exposição pública. Entenda o que levou o assunto a ganhar tanto destaque.

Esposa de César Tralli revela algo inédito

Elogios às pernas e a rotina esportiva de Tralli

Durante a entrevista, Ticiane contou que as pernas de César Tralli recebem mais elogios de homens gays do que de mulheres. A apresentadora explicou que o destaque para essa parte do corpo do marido é resultado direto da prática frequente de patins, atividade que Tralli realiza há anos.

A apresentadora afirmou, entre risos, que as coxas do jornalista são realmente bonitas, o que gera comentários tanto em encontros presenciais quanto nas redes sociais. O detalhe, contado em tom de humor, acabou conquistando a simpatia do público.

A rotina de exercícios de Tralli inclui patinação ao ar livre, principalmente em locais como o Parque Ibirapuera, em São Paulo. O esporte exige força, equilíbrio e resistência, fatores que contribuem para a forma física do apresentador.

Ticiane destacou ainda que, além dos benefícios estéticos, o patins é uma atividade que ajuda a manter a saúde mental, tornando-se parte importante da vida de Tralli.

Redes sociais, limites e vida a dois

Outro ponto levantado por Ticiane no podcast foi o impacto das redes sociais na vida dos casais famosos. Questionada sobre como reagiria se Tralli publicasse uma foto mais sensual, como uma imagem de cueca diante do espelho, a apresentadora foi direta ao afirmar que acharia ridículo e cafona.

Para ela, há limites na exposição digital, mesmo entendendo a necessidade de figuras públicas estarem presentes nas plataformas. Essa visão equilibrada mostra como casais do meio artístico precisam negociar constantemente a fronteira entre vida privada e vida pública.

Ticiane comentou que busca manter a discrição, apesar de ser ativa nas redes, compartilhando apenas momentos familiares ou profissionais que julga adequados. Essa postura, segundo ela, evita desgastes desnecessários e críticas públicas.

O bom humor e a autenticidade na forma de tratar o tema renderam elogios dos ouvintes, que destacaram a naturalidade da apresentadora em lidar com situações potencialmente delicadas.

Beleza masculina e a repercussão nas plataformas

Após o podcast, a fala de Ticiane viralizou, principalmente nas redes como TikTok e Instagram. Vídeos curtos destacando seus comentários sobre as pernas de Tralli renderam milhares de visualizações e curtidas, gerando uma onda de interação entre fãs do casal.

O público também discutiu questões sobre a estética masculina, elogiando a forma inclusiva como Ticiane abordou o tema. Para muitos, a apresentadora mostrou maturidade ao não se incomodar com os elogios direcionados ao marido, independentemente do gênero de quem os faz.

Além disso, a repercussão levantou debates sobre como as redes sociais amplificam qualquer detalhe da vida de personalidades públicas, transformando conversas íntimas em assuntos de interesse coletivo.

A entrevista reforçou a imagem de Ticiane e Tralli como um casal carismático e bem-humorado, capazes de lidar com a fama sem perder a leveza e o companheirismo.