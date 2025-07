Dale Earnhardt Jr. comenta o que pode definir o sucesso da sequência de Days of Thunder

Nov 9, 2024; Avondale, Arizona, USA; NASCAR Xfinity Series team owner Dale Earnhardt Jr during the Championship race at Phoenix Raceway. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images

A recente estreia do filme F1: The Movie, estrelado por Brad Pitt, reacendeu discussões sobre a possibilidade de uma sequência para Dias de Trovão. Dale Earnhardt Jr. mencionou o assunto durante seu programa Dale Jr. Download, onde compartilhou algumas ideias sobre como essa nova produção poderia se destacar.

No filme original de 1990, Tom Cruise interpreta Cole Trickle, um jovem piloto determinado a se fazer notar no competitivo mundo da NASCAR. Caso uma sequência seja produzida, Trickle, que seria um piloto mais velho, talvez não apareça de forma atuante. Earnhardt Jr. destacou que a ausência de Cruise na pele do personagem principal poderia desagradar muitos fãs da história.

Além disso, outros personagens como Rowdy Burns, vivido por Michael Rooker, e Russ Wheeler, interpretado por Cary Elwes, poderiam retornar, mas em papéis de donos de equipe ou pilotos em dedicação parcial. Junior também sugeriu que algumas estrelas do filme original poderiam fazer aparições pontuais, embora a trama central dependa de um novo personagem principal: um jovem piloto que represente a nova geração.

Ele disse: "Vai ter um jovem piloto, muito parecido com o que vemos no filme de F1, onde temos a velha guarda e a nova guarda. Não vejo como escapar disso. Essa vai ser uma parte que pode definir o sucesso ou não do filme”.

Earnhardt Jr. acredita que a escolha do ator para esse novo protagonista será crucial, já que ele ocupará o centro da narrativa, ao lado de Cruise. No entanto, por enquanto, a sequência continua apenas em fase de discussão. Produtores e diretores já apresentaram a ideia a Cruise, mas nenhum anúncio oficial foi feito até o momento. Espera-se que em um futuro próximo surjam novidades.

Em uma entrevista recente, Jerry Bruckheimer, produtor de F1 e Dias de Trovão, tranquilizou os fãs, afirmando que a espera pela sequência valerá a pena. Ele ressaltou que as novas tecnologias de filmagem possibilitarão uma narrativa envolvente e elogiou a capacidade de Cruise de trazer ideias inovadoras para a trama.

Bruckheimer afirmou: “Tom é uma pessoa incrível. Ele sempre apresenta ideias fenomenais. Temos algo realmente emocionante planejado para o público quando tudo estiver alinhado.”

Christopher McQuarrie, diretor de Missão: Impossível – A Última Gota, também comentou sobre a sequência, revelando que já tem uma ideia clara para o enredo. “Em cinco segundos, eu soube qual seria a premissa. Olhando para a recepção de Top Gun: Maverick, imediatamente virei para Tom e disse: ‘Dias de Trovão’”, contou McQuarrie.

Com essa movimentação no cenário cinematográfico, espera-se que um roteiro detalhado surja nos próximos meses, trazendo novas emoções para os fãs da franquia.