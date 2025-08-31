Notícias

Mar se divide na Coreia e revela estrada de 3 km

Imagem: Reprodução / YouTube

A Coreia do Sul é um país cheio de atrações encantadoras, mas uma das mais curiosas é a famosa separação do Mar de Jindo. Se você ainda não conhece essa história, prepare-se! Esse fenômeno natural lembra a passagem bíblica de Moisés. Em algumas ocasiões do ano, a maré baixa revela um caminho de terra de quase três quilômetros que surpreende quem tem a chance de ver.

Caminho entre ilhas

Esse evento incrível conecta a ilha de Jindo à vizinha Modo, criando a ilusão de que o mar se divide em duas partes. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas, tanto coreanos quanto turistas, fazem a viagem até o extremo sul da Península Coreana apenas para presenciar essa passagem impressionante.

É interessante notar que, em 1975, a revista National Geographic destacou o fenômeno, chamando a atenção internacional. O ex-embaixador francês Pierre Landy chegou a descrevê-lo como “a versão coreana do milagre de Moisés”. Não é à toa que muitos se sentem atraídos por essa experiência única!

A explicação científica

Mas como isso acontece? Para quem ama saber o funcionamento das coisas, a separação do mar tem uma explicação científica bem clara. Especialistas apontam que o fenômeno é resultado de “marés extremamente baixas” causadas por um tipo de fenômeno chamado harmônica das marés. Ou seja, é um evento natural que está dentro das previsões da ciência.

Festa e tradição

E tem mais! A separação do mar não ocorre apenas uma vez no ano. Esse espetáculo natural pode aparecer entre duas a três vezes, geralmente entre março e junho. No entanto, a celebração oficial acontece uma única vez, durante um festival de quatro dias que atrai uma multidão.

Durante essa festa, muita gente atravessa o caminho a pé, enquanto os moradores locais aproveitam para coletar mariscos e algas. É uma verdadeira festa da natureza, que reinventa a relação entre tradição e meio ambiente, tornando a separação do Mar de Jindo um dos eventos mais memoráveis do calendário sul-coreano.

