quantos amigos são necessários para a felicidade, segundo a ciência

Logo após o isolamento causado pela pandemia de Covid-19, o assunto sobre quantos amigos devemos ter virou tema de debate. A experiência de quarentena afetou bastante os laços sociais, especialmente nos Estados Unidos, onde muitas amizades mudaram drasticamente.

Antes mesmo da pandemia, já havia um movimento que questionava a ideia de que precisamos ter um grande círculo de amigos. Com o tempo, essa reflexão só ganhou força. E agora, depois de tudo que passamos, ver como as amizades evoluíram é ainda mais interessante.

O que é ideal

Embora não haja um consenso absoluto sobre quantos amigos devemos ter, alguns estudos sugerem que o ideal fica entre três a seis, dependendo de cada pessoa. Jeffrey Hall, professor na Universidade do Kansas, destaca a importância de ter pelo menos uma pessoa querida ao nosso lado, que pode ser tanto um amigo como um familiar.

Um conceito interessante é a “teoria do número de Dunbar”, proposta pelo psicólogo Robin Dunbar. Segundo ele, as pessoas podem ter até 150 pessoas próximas, mas apenas cinco desse total são consideradas verdadeiros amigos. Outra pesquisa, conduzida pela psicóloga Suzanne Degges-White, indica que mulheres em certas fases da vida costumam se sentir satisfeitas com cerca de três amigos, embora possam precisar de mais para se sentir completas.

O livro “Platônico: como a ciência do apego pode ajudá-lo a fazer – e manter – amigos”, de Marisa Franco, aborda bem essa questão. Em uma entrevista, Marisa afirmou que a solidão em excesso pode ser um sinal de alerta. Ela também observa que, à medida que envelhecemos, é comum que o número de amigos diminua.

Algumas pessoas têm dificuldades para criar laços afetivos, mas o que realmente importa é a busca por quem já fez parte da nossa vida. Isso pode ser um desafio, principalmente para quem é mais tímido. Enfrentar esse medo é fundamental para manutenção das relações.

Ter amigos é essencial não só para a saúde mental, mas também para nosso bem-estar geral. Amigos são aqueles com quem podemos desabafar, sair e nos divertir. E, como já diz o ditado, a qualidade das amizades é muito mais valiosa do que a quantidade. Isso é o que realmente importa nas relações que construímos.