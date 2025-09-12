Números consolidados de 11 de setembro de 2025
Audiência de Televisão em São Paulo: Resultados do Dia 11 de Setembro de 2025
Na última quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, o programa As Filhas da Senhora Garcia alcançou um novo recorde de audiência em São Paulo. A atração, que tem se destacado na programação, superou as novelas bíblicas exibidas pela Record, consolidando ainda mais sua popularidade entre os telespectadores.
Além disso, o SBT obteve bons resultados com o programa humorístico A Praça é Nossa, que, sob o comando de Carlos Alberto de Nóbrega, garantiu a vice-liderança na audiência. O programa registrou mais que o dobro da audiência da terceira colocada, a Record.
Por outro lado, o Jornal Nacional, um dos principais noticiários da Globo, viu sua audiência cair mesmo com a ampla cobertura sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso se deveu ao fato de que o telejornal foi exibido mais cedo do que o habitual, em função das quartas de final da Copa do Brasil.
À tarde, as reprises das novelas História de Amor e A Viagem também apresentaram uma queda nas audiências. O penúltimo capítulo da Edição Especial de História de Amor registrou apenas 11 pontos, enquanto o programa Vale a Pena Ver de Novo ficou com 14,3 pontos, indicando um desempenho inferior ao esperado.
Eis os números de audiência consolidados para o dia:
- Hora Um: 4,8 pontos
- Bom Dia SP: 9,1 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,9 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,4 pontos
- Mais Você: 6,6 pontos
- SP1: 9,6 pontos
- Globo Esporte: 10,3 pontos
- Jornal Hoje: 10,4 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,0 pontos
- Edição Especial: História de Amor: 11,0 pontos
- Sessão da Tarde: A Sogra Perfeita: 11,0 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 14,3 pontos
- Êta Mundo Bom!: 17,9 pontos
- SP2: 19,1 pontos
- Dona de Mim: 20,4 pontos
- Jornal Nacional: 22,4 pontos
- Vale Tudo: 24,5 pontos
- Copa do Brasil: Botafogo x Vasco da Gama: 16,9 pontos
Os dados refletem a audiência na capital paulista e são utilizados como referência no mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.