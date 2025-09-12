Números consolidados de 11 de setembro de 2025

Audiência de Televisão em São Paulo: Resultados do Dia 11 de Setembro de 2025

Na última quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, o programa As Filhas da Senhora Garcia alcançou um novo recorde de audiência em São Paulo. A atração, que tem se destacado na programação, superou as novelas bíblicas exibidas pela Record, consolidando ainda mais sua popularidade entre os telespectadores.

Além disso, o SBT obteve bons resultados com o programa humorístico A Praça é Nossa, que, sob o comando de Carlos Alberto de Nóbrega, garantiu a vice-liderança na audiência. O programa registrou mais que o dobro da audiência da terceira colocada, a Record.

Por outro lado, o Jornal Nacional, um dos principais noticiários da Globo, viu sua audiência cair mesmo com a ampla cobertura sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso se deveu ao fato de que o telejornal foi exibido mais cedo do que o habitual, em função das quartas de final da Copa do Brasil.

À tarde, as reprises das novelas História de Amor e A Viagem também apresentaram uma queda nas audiências. O penúltimo capítulo da Edição Especial de História de Amor registrou apenas 11 pontos, enquanto o programa Vale a Pena Ver de Novo ficou com 14,3 pontos, indicando um desempenho inferior ao esperado.

Eis os números de audiência consolidados para o dia:

Hora Um : 4,8 pontos

: 4,8 pontos Bom Dia SP : 9,1 pontos

: 9,1 pontos Bom Dia Brasil : 8,9 pontos

: 8,9 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,4 pontos

: 6,4 pontos Mais Você : 6,6 pontos

: 6,6 pontos SP1 : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Globo Esporte : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Jornal Hoje : 10,4 pontos

: 10,4 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 11,0 pontos

: 11,0 pontos Edição Especial: História de Amor : 11,0 pontos

: 11,0 pontos Sessão da Tarde: A Sogra Perfeita : 11,0 pontos

: 11,0 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 14,3 pontos

: 14,3 pontos Êta Mundo Bom! : 17,9 pontos

: 17,9 pontos SP2 : 19,1 pontos

: 19,1 pontos Dona de Mim : 20,4 pontos

: 20,4 pontos Jornal Nacional : 22,4 pontos

: 22,4 pontos Vale Tudo : 24,5 pontos

: 24,5 pontos Copa do Brasil: Botafogo x Vasco da Gama: 16,9 pontos

Os dados refletem a audiência na capital paulista e são utilizados como referência no mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.