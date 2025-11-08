Conheça o iphone original sem câmera, ideal para locais restritos

Pouca gente já teve a chance de ver um iPhone sem câmeras por aí. Mesmo assim, esses aparelhos existem e circulam em locais onde tirar fotos é vetado, como em algumas áreas militares ou laboratórios. A ideia é manter os smartphones úteis para ligações e aplicativos corporativos, sem o risco de registrar imagens.

No ano de 2018, o Pentágono estabeleceu regras claras sobre o uso de celulares em áreas classificadas, apontando os riscos relacionados ao armazenamento e à gravação de informações sensíveis. Já em 2024, a Coreia do Sul avaliou a possibilidade de proibir iPhones em prédios militares, preocupada com a possibilidade de vazamentos por meio de gravações.

Esses exemplos mostram como instituições governamentais ficam mais rigorosas quando a confidencialidade está em jogo.

A Apple vende iPhone sem câmera? O que dizem as especificações

A resposta é não. A Apple não vende versões de iPhone sem câmeras. Todos os modelos disponíveis vêm equipados com câmeras frontal e traseira, conforme indicado nas especificações oficiais.

Por exemplo, o iPhone 16 possui um conjunto duplo de câmeras com 48 MP e a página brasileira traz diversas funcionalidades para fotos e vídeos. Muitos usuários têm dúvidas sobre esse assunto em fóruns da Apple, onde a resposta é sempre a mesma: não tem como comprar um iPhone novo sem as câmeras. A única forma de "desativar" a câmera é por meio de software, o que reforça que qualquer iPhone sem câmera à venda não é um modelo original de fábrica.

É importante ressaltar que, mesmo que a Apple não comercialize o aparelho sem câmeras, um iPhone modificado ainda pode ser considerado original. Essas mudanças são feitas por assistências técnicas especializadas, que preservam as outras funcionalidades do celular.

Organizações, como empresas e escolas, têm a opção de desativar a câmera via MDM (gestão de dispositivos móveis) em aparelhos supervisionados, bloqueando o uso por software, mas isso é bem diferente de remover as câmeras fisicamente.

Quem vende e como funcionam as modificações de hardware

Existem lojas e prestadores de serviço que se especializam em remover módulos de câmera e emitem um certificado atrelado ao IMEI. Essa prática é bem procurada por companhias de setores como energia e petróleo, além de unidades militares.

A NonCam, por exemplo, é uma empresa que afirma fabricar iPhones "sem câmera" desde 2011 e fornece os certificados exigidos para auditoria. Um caso curioso aconteceu em Cingapura, em 2012, quando a operadora M1 ofereceu iPhones 4 e 4S com as câmeras removidas. Esses aparelhos vinham com um certificado que o Ministério da Defesa exigia para a entrada em quartéis, mas a garantia passava a ser de empresas terceirizadas, já que a modificação não era da Apple.

O processo de modificação envolve abrir o celular, remover os módulos de câmeras, lacrar os buracos e registrar o serviço realizado. Isso gera unidades que são modificadas e não "edições oficiais" da Apple. Por isso, o suporte e a cobertura podem ser diferentes do padrão Apple.

Por que certos locais exigem celulares sem câmera

Ambientes como militares, laboratórios e centros governamentais adotam políticas de proibição de fotografias para minimizar o risco de exposição de dados importantes e segredos industriais. A norma do Pentágono exemplifica isso, limitando dispositivos capazes de gravar ou transmitir dados em áreas classificadas.

As regras também tendem a mudar conforme novas tecnologias surgem. O debate na Coreia do Sul sobre o uso de iPhones e suas funções de gravação mostra como as normas podem ser mais rígidas quando a percepção de risco aumenta.

Como identificar riscos, golpes e alternativas corporativas

Se você se deparar com um “iPhone sem câmera”, existem três possibilidades: é um aparelho corporativo modificado com certificado, uma unidade alterada sem documentação, ou até mesmo um golpe com uma tampa substituída.

Peça sempre um certificado que comprove a modificação, incluindo o IMEI e os dados do serviço realizado. Empresas sérias costumam fornecer esses documentos para inspeção em áreas restringidas.

Para as empresas brasileiras que desejam simplesmente impedir a captura de fotos, a solução mais prática é o bloqueio por MDM. A Apple já documenta essa restrição para dispositivos supervisionados, e essa alteração pode ser revertida se necessário, sem modificar o hardware. Isso torna o processo menos invasivo e mantém a assistência oficial.

Ao olhar para anúncios que prometem “iPhone original, 100% Apple, sem câmera de fábrica”, é bom desconfiar. A situação de Cingapura deixa claro que as vendas conhecidas de iPhones foram realizadas após modificação, e com certificação específica, sem relação com a garantia da Apple.