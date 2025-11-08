Família troca casa por motorhome e viaja por 28 países

Em 2021, no meio da pandemia e de tantas incertezas, um casal britânico, Kate e Jon Marsh, decidiu tomar uma atitude bem radical: vender a casa deles, que valia cerca de £535 mil (aproximadamente R$ 3,5 milhões), e investir £60 mil (R$ 380 mil) em um motorhome. Eles deixaram para trás a segurança de uma vida estável para viver intensamente, viajando com os três filhos pequenos.

O objetivo? Algo que soa simples, mas é muito poderoso: "Viver mais, consumir menos e mostrar aos nossos filhos que o mundo é muito maior do que a bolha em que vivíamos", explicou Kate. O casal estava em busca de uma nova perspectiva e de experiências que fossem além do cotidiano.

28 países, centenas de cidades e uma nova vida sobre rodas

Desde que começaram essa jornada, a família já passou por 28 países da Europa, incluindo França, Suíça, Croácia, Itália, Grécia, Noruega e Portugal. O motorhome, adaptado com energia solar e acesso à internet via satélite, se transformou em casa, escola e até escritório.

As crianças, com idades entre 5 e 10 anos, aprendem por meio do ensino remoto e têm aulas ao ar livre, mergulhando nas culturas e histórias locais. Jon comentou: "Eles aprenderam mais em dois anos de viagem do que em cinco dentro de uma sala de aula.”

Rotina minimalista e lições da estrada

A rotina da família é bem leve e descontraída: eles acordam ao amanhecer em uma nova paisagem, preparam o café da manhã juntos e planejam a próxima parada. Aprenderam a viver com o essencial, reduzindo ao mínimo roupas e objetos, mas lembrando-se de que os momentos juntos são o que realmente importam.

Prefeitos de viagens tradicionais, eles se conectam com as comunidades locais, experimentam pratos típicos e até participam de trabalhos voluntários. O casal percebeu que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas no tempo que passam juntos. Jon resumiu: "Antes trabalhávamos 60 horas por semana para pagar uma casa que mal aproveitávamos. Hoje, passamos 24 horas juntos todos os dias e nos sentimos realmente vivos."

O impacto da decisão

A história dos Marsh rapidamente viralizou nas redes sociais, inspirando famílias que sonham em viver de maneira mais leve e autêntica. Eles compartilham essa incrível jornada no perfil @marshfamilyadventures, que já conquistou mais de 400 mil seguidores no Instagram.

Com a fama, começaram a receber convites para palestras e campanhas de empresas ligadas a turismo, educação e sustentabilidade. O sucesso foi tanto que lançaram um e-book e até uma série documental, ensinando a planejar uma vida nômade em família.

Um movimento que cresce no mundo todo

A escolha dos Marsh não é um caso isolado. Desde 2020, o número de famílias na Europa que adotaram o estilo de vida van life aumentou mais de 180%. Isso mostra uma busca por liberdade, redução de custos e maior controle sobre o próprio tempo.

Kate e Jon planejam continuar viajando até o final de 2026, explorando rotas novas no Leste Europeu e no norte da África. Eles afirmam: “Não queremos voltar à antiga rotina. O mundo virou nosso quintal, e a estrada, nossa casa.”

Uma história de liberdade e recomeço

A jornada deles revela que grandes mudanças começam com coragem. Vender tudo para recomeçar sobre rodas ensinou que uma vida mais simples, ligada à natureza e repleta de experiências, pode ser mais gratificante do que qualquer estabilidade financeira.

Ao trocar conforto por liberdade, descobriram o verdadeiro luxo: o tempo. E é nesse tempo que vivem intensamente, aproveitando cada quilômetro percorrido.