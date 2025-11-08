Eliane Giardini retorna como Muricy em nova fase de ‘Avenida Brasil’

Mais de 15 anos após o encerramento da novela Avenida Brasil, a TV Globo se prepara para trazer de volta um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. A atriz Eliane Giardini confirmou que voltará a interpretar Muricy, a mãe do personagem Tufão, na nova fase da trama. Ela se junta a outros nomes conhecidos, como Adriana Esteves e Murilo Benício, que retomarão os papéis de Carminha e Tufão, respectivamente.

Em uma entrevista ao projeto Em Primeira Pessoa, Giardini falou sobre o desafio que é retornar a uma história que fez tanto sucesso. Ela expressou um certo receio, comentando que "a continuação me dá um pouco de medo, porque você vai mexer numa coisa que foi um grande sucesso".

A nova produção será escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor da novela original. Segundo informações, ele está criando uma continuação direta da história que conquistou o público em 2012. Essa nova fase deve manter o estilo característico da novela, com dramas, ironias e reviravoltas, explorando o que aconteceu com os personagens após o final da trama original.

A direção ficará por conta de Ricardo Waddington, escolhido pelo autor para reassumir a função. A colaboração entre Carneiro e Waddington já resultou em sucessos anteriores, como A Favorita e Avenida Brasil, e a expectativa é de que essa parceria continue a trazer boas histórias.

Embora os detalhes da nova produção ainda estejam sendo mantidos em segredo, as informações preliminares indicam que a narrativa se passará anos após os eventos da trama original. O público pode esperar reencontros, novos conflitos familiares e o mesmo clima intenso que marcou a série anterior.

Essa decisão de continuar com Avenida Brasil vem, em parte, da análise do desempenho positivo de produções recentes baseadas em histórias já existentes, como No Rancho Fundo, que expandiu o universo de Mar do Sertão, e a saga de Candinho, de Êta Mundo Bom!. Animados com esses resultados, a Globo decidiu investir novamente em universos expandidos de suas novelas.

A nova temporada de Avenida Brasil está programada para estrear em 2027, no horário nobre às 21h, substituindo Quem Ama Cuida, que está sob a responsabilidade de Walcyr Carrasco e vai ocupar a faixa após Três Graças.