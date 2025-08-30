Fim das buscas por Ismael Silas, desaparecido há dias

Um homem de 33 anos foi encontrado morto de forma brutal às margens da BR-116 em Muriaé. O cenário chocou a todos, deixando a cidade em estado de alerta.

Os bombeiros, que passavam pela área, foram abordados por pessoas em desespero que avisaram sobre a situação. Ao chegarem, encontraram a vítima sem vida, ao lado de uma enxada e uma faca ensanguentadas — elementos que indicam a gravidade do crime.

Um crime chocante em Muriaé

A perícia revelou que o homem tinha ferimentos profundos no tórax e estava com sinais de hemorragia intensa. O irmão dele chegou a tentar reanimá-lo, mas infelizmente não conseguiu.

Testemunhas afirmam que várias pessoas estiveram envolvidas na agressão, munidas de enxadas, facas e pedras, criando uma cena de violência sem precedentes. A Polícia Civil assumiu as investigações e já começou a coletar provas essenciais para esclarecer o que aconteceu.

Um alerta para a comunidade

A brutalidade desse crime rapidamente tomou as redes sociais, gerando revolta e medo entre os moradores de Muriaé. Muitos se perguntam como a violência pode estourar de maneira tão grotesca em um espaço público, surpreendendo até mesmo os mais experientes investigadores.

Esse triste episódio serve como um lembrete de que a violência pode surgir a qualquer momento e que é fundamental que tanto a sociedade quanto as autoridades estejam sempre atentas.