Notícias

Fim das buscas por Ismael Silas, desaparecido há dias

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Chegam ao fim as buscas por Ismael Silas, desaparecido há dias ele foi esq...Ver mais
Cena da rodovia isolada

Um homem de 33 anos foi encontrado morto de forma brutal às margens da BR-116 em Muriaé. O cenário chocou a todos, deixando a cidade em estado de alerta.

Os bombeiros, que passavam pela área, foram abordados por pessoas em desespero que avisaram sobre a situação. Ao chegarem, encontraram a vítima sem vida, ao lado de uma enxada e uma faca ensanguentadas — elementos que indicam a gravidade do crime.

Um crime chocante em Muriaé

A perícia revelou que o homem tinha ferimentos profundos no tórax e estava com sinais de hemorragia intensa. O irmão dele chegou a tentar reanimá-lo, mas infelizmente não conseguiu.

Testemunhas afirmam que várias pessoas estiveram envolvidas na agressão, munidas de enxadas, facas e pedras, criando uma cena de violência sem precedentes. A Polícia Civil assumiu as investigações e já começou a coletar provas essenciais para esclarecer o que aconteceu.

Um alerta para a comunidade

A brutalidade desse crime rapidamente tomou as redes sociais, gerando revolta e medo entre os moradores de Muriaé. Muitos se perguntam como a violência pode estourar de maneira tão grotesca em um espaço público, surpreendendo até mesmo os mais experientes investigadores.

Esse triste episódio serve como um lembrete de que a violência pode surgir a qualquer momento e que é fundamental que tanto a sociedade quanto as autoridades estejam sempre atentas.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Acaba De Ser Confirmado Nome De Caminhoneiro Que M0rreu Após Ac1dente Na SC-110 "Querido Ren... Ver Mais

Confirmação do nome de caminhoneiro morto em acidente na SC-110

2 horas atrás
Homem m4ta a própria noiva e motivo é de c0rtar o coração; 'Eu m4tei porque eu... Ver mais

Homem mata noiva em ato trágico; motivação surpreende

2 horas atrás
Mulher m0rre ag0nizand0 em sua casa após lavar r… Ver mais

Mulher morre em casa após acidente com lavanderia

2 horas atrás
Mulher que aceitou se casar com Ex-goleiro Bruno acaba de confessar…Ver mais

Mulher casada com ex-goleiro Bruno faz nova confissão

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo