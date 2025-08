Trem de Dom Pedro II programa passeios em montanhas históricas

O Expresso da Mantiqueira é um passeio de trem que resgata a magia do turismo ferroviário no Brasil. Operado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), este trajeto é mais do que um simples passeio; é uma viagem recheada de história, cultura e vistas deslumbrantes.

Com novas datas anunciadas para agosto e setembro de 2025, o trem atrai visitantes interessados não apenas pela beleza da paisagem, mas também pelas histórias que envolvem o percurso. Ele se conecta a marcos importantes da história brasileira, como a Revolução Constitucionalista de 1932 e a inauguração da linha ferroviária pelo imperador Dom Pedro II no século XIX.

Desde seu lançamento em 3 de julho, mais de mil passageiros já embarcaram nessa aventura, segundo a ABPF. O sucesso foi tanto que novas saídas foram planejadas; além das viagens já programadas para os dias 16 e 17 de agosto, agora também há partidas confirmadas para 20 e 21 de setembro.

O roteiro tem 6,5 km de extensão e parte da cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, chegando à Estação Rufino de Almeida, no Vale do Paraíba, ao lado da Serra da Mantiqueira, que faz divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Passeio de trem na Serra da Mantiqueira relembra episódios históricos

Durante o trajeto, os passageiros têm a oportunidade de admirar montanhas e cenários preservados da Mata Atlântica, além de cruzar locais históricos e um túnel que foi palco de batalhas na Revolução de 1932. Esse tunnel, conhecido como "Túnel dos Heróis", simboliza a resistência das tropas paulistas contra o governo de Getúlio Vargas, tornando-se uma parte essencial da memória nacional.

A locomotiva utilizada pelo Expresso foi adquirida em 2017 e passou por uma restauração completa. O destaque fica para o vagão tipo jardineira, fabricado nas décadas de 1950 e 1960, com capacidade para 50 passageiros por viagem. O passeio dura cerca de 1h30, e os ingressos custam R$ 50, com partidas regulares nos finais de semana.

História e memória no roteiro turístico do Expresso da Mantiqueira

Este passeio oferece uma experiência rica em história. Durante o percurso, guias experientes compartilham detalhes sobre a Revolução de 1932 e a importância do túnel. Os visitantes podem até caminhar por dentro do túnel e ver placas e imagens que homenageiam os combatentes envolvidos nos conflitos.

A ABPF também se compromete a manter as memórias do patrimônio ferroviário brasileiro vivas através de outras rotas turísticas em vários estados. Exemplos incluem o Trem das Águas em São Lourenço (MG) e o Trem da Serra Mantiqueira em Passa Quatro (MG).

Dom Pedro II e o início do turismo ferroviário no Brasil

O trajeto original do Expresso da Mantiqueira foi inaugurado em 1884, com Dom Pedro II a bordo na viagem inaugural. Anos depois, essa mesma ferrovia seria palco de um dos conflitos mais significativos do século XX no Brasil.

Há planos em andamento para reativar cerca de 12 km de trilhos atualmente desativados, conectando Passa Quatro (MG) a Cruzeiro (SP). Na cidade de Passa Quatro, o Trem da Serra da Mantiqueira opera frequentemente em um trecho de 10 km até o Túnel da Mantiqueira.

Esse túnel, além de seu valor histórico, foi utilizado como campo de batalha. Relatos históricos sugerem que locomotivas foram usadas como barricadas, solidificando a importância do local.

Turismo cultural, estrutura e economia em Passa Quatro

Passa Quatro oferece não só o passeio ferroviário, mas também uma rica agenda cultural. Os visitantes podem participar de encenações históricas, exposições sobre a Revolução de 1932 e visitar o Memorial da Revolução, que apresenta documentos e objetos da época.

A cidade faz parte dos “Caminhos da Mantiqueira”, famosa por suas trilhas, mirantes, cachoeiras e fazendas históricas. O Expresso da Mantiqueira não só resgata essas memórias, como também impulsiona a economia local e valoriza a cultura das regiões envolvidas.

Essa fusão de história, natureza e entretenimento transforma a experiência em algo especial, atraindo famílias, estudantes e fãs de história ferroviária.

Para quem pretende embarcar no Expresso da Mantiqueira ou em outras rotas da ABPF, é uma boa ideia garantir os ingressos com antecedência, especialmente nos finais de semana ou durante eventos especiais, como as celebrações do dia 9 de julho, que marcam o início da Revolução Constitucionalista.

Preservação do patrimônio e novas possibilidades para o turismo ferroviário

O esforço na restauração de trilhos, locomotivas e estações, junto ao trabalho de voluntários e especialistas, faz do Expresso da Mantiqueira uma referência no Brasil. A cada viagem, o trem conecta destinos e resgata histórias fundamentais, promovendo educação, turismo sustentável e integração cultural.

Com a revitalização de rotas como essa, surge a expectativa sobre quais outros trechos históricos das ferrovias brasileiras poderão ser reativados nos próximos anos.