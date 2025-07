Corpo em decomposição encontrado em empresa desativada em Londrina

-->

A descoberta do corpo ocorreu após um vizinho notar a ausência de José. Ele percebeu que as luzes do imóvel não estavam acesas e decidiu verificar a situação. Ao olhar por cima do muro, o vizinho avistou o corpo e imediatamente acionou a Polícia Militar.

Equipes de socorro, incluindo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram enviadas ao local. Ao analisarem a cena, constataram que o corpo apresentava marcas de corte na cabeça e no pescoço. A Polícia Civil também compareceu à ocorrência e encontrou um facão e uma barra de ferro próximos ao portão dos fundos, que estava arrombado.

Dentro do imóvel, foi encontrado um caminhão que estava sem bateria e faltando algumas peças. As autoridades suspeitam que o caso possa ser um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Polícia Civil está encarregada de investigar o ocorrido para elucidar as circunstâncias da morte de José Carlos.