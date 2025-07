Companhia aérea usa IA para ajustar tarifas de passageiros

A companhia aérea americana Delta Airlines anunciou planos de implementar inteligência artificial (IA) para personalizar o preço das passagens. Durante uma reunião com investidores, a empresa revelou que pretende usar essa tecnologia para definir individualmente os preços de 20% das passagens vendidas até 2025.

Atualmente, o preço das passagens pode variar significativamente devido a fatores como a época do ano, horário do voo, demanda, promoções e custos com combustível. Embora as companhias aéreas já utilizem algoritmos e aprendizado de máquina para definir os preços, a Delta planeja levar isso a um novo patamar, oferecendo preços personalizados em tempo real.

Esse projeto, inicialmente apresentado em novembro de 2024, foi detalhado pelo presidente da companhia, Glen Hauenstein. Ele descreveu a IA como um “super-analista” que trabalha continuamente para simular as melhores opções de preço para cada passageiro. Isso significa que, ao comprar uma passagem, o cliente poderá ver um preço que reflete sua disponibilidade e disposto a pagar, ao invés de uma tabela fixa de preços.

Atualmente, cerca de 3% das passagens da Delta já têm seus preços definidos por IA, um avanço em relação aos 1% registrados há nove meses. A companhia afirmou que essa estratégia gerou um aumento na receita por passagem vendida, e a Fetcherr, empresa que desenvolve esse sistema, indicou que pode aumentar em até 9% a receita das companhias que o utilizam.

Por outro lado, essa nova abordagem gerou críticas. Políticos e ativistas americanos alegam que a prática é predatória e invade a privacidade dos consumidores, tentando descobrir quanto cada um está disposto a pagar. Eles temem que essa estratégia possa prejudicar os passageiros, tornando suas opções mais limitadas e complicando o processo de compra.

A Delta, que superou as expectativas financeiras recentemente, continua a avançar com essa proposta, enquanto a discussão sobre ética e impacto no consumidor permanece em destaque.