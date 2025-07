Terremoto de 5,1 graus atinge o Chile, informa agência

Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu a região de Antofagasta, no Chile, nesta quinta-feira, 17 de agosto. A informação foi confirmada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e pelo Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

O tremor teve sua origem a uma profundidade de 49 quilômetros, o que é considerado relativamente profundo para terremotos desse porte. A ocorrência foi registrada a 99 quilômetros a sudeste de Antofagasta, uma cidade localizada ao norte do Chile, conhecida por sua mineração e por ser um importante porto do país.

Não há informações imediatas sobre danos materiais ou feridos em decorrência do tremor. As autoridades locais costumam estar preparadas para situações como essa, uma vez que o Chile está localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma área conhecida por sua alta atividade sísmica.

Os terremotos são eventos comuns na região, mas a magnitude e a profundidade podem influenciar a gravidade dos danos. Até o momento, as agências de monitoramento de sismos continuam a acompanhar a situação e fornecer atualizações sobre possíveis réplicas ou consequências do evento.

A população de Antofagasta e regiões adjacentes assessora as orientações de segurança em caso de abalos sísmicos. Medidas preventivas são sempre importantes em áreas propensas a terremotos.