J-Hope, do BTS, conta qual girlgroup de k-pop ouviu no exército

No final de 2024, J-Hope, membro do grupo sul-coreano BTS, foi dispensado do serviço militar e voltou a atuar como idol. Em uma entrevista recente, o artista compartilhou que, mesmo durante seu tempo no exército, continuou conectado à indústria do K-pop, ouvindo frequentemente as músicas do girlgroup IVE.

Durante sua participação no programa “Inkigayo”, J-Hope conversou com Han Yujin, do grupo ZEROBASEONE, e Leeseo, do IVE. Ele revelou que se tornou fã das canções do IVE enquanto estava no alistamento militar. “Meus colegas de farda provavelmente estão pirando agora. Eles vão ficar surpresos ao ver o IVE aqui ao meu lado. Vocês estão assistindo? Esse é o tipo de pessoa que eu sou!”, comentou J-Hope, demonstrando seu entusiasmo.

O artista também apontou “Off the Record” como sua música favorita do IVE e falou sobre seu apreço pelo videoclipe, chegando a surpreender Leeseo ao mostrar que realmente assistiu ao vídeo. Além disso, J-Hope disse que o grupo também representa uma fonte de motivação para muitos outros soldados, afirmando que, “para os militares, o IVE é o verdadeiro rei”.

### Grupos de K-pop Favoritos entre os Militares

Em abril de 2025, o Kookbang Ilbo, um jornal vinculado ao Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul, divulgou uma pesquisa entre os soldados sobre seus artistas de K-pop preferidos. A pesquisa foi realizada entre 4 e 17 de abril de 2025, utilizando o aplicativo The Camp, direcionado aos militares.

O levantamento incluiu 309 soldados e revelou que o grupo de K-pop favorito é o aespa, que recebeu 18,1% dos votos. Em segundo lugar ficou o grupo fromis_9, com 16,2% dos votos. Outros artistas que apareceram na lista incluem IU (6,5%), IVE (6,1%), NMIXX (4,9%), NewJeans (3,6%), QWER (3,2%), BABYMONSTER (2,9%) e LE SSERAFIM (2,3%). O BTS, conhecido mundialmente, também fez parte da pesquisa, ocupando a 10ª posição, com 1,9% dos votos.

Essa pesquisa destaca a influência e popularidade dos grupos de K-pop entre os jovens, incluindo aqueles que servem nas for Armed Forces da Coreia do Sul.