Cidades com imóveis mais caros do Brasil podem chegar a R$ 100 mil

O preço do metro quadrado mais caro do Brasil não está nas tradicionais Ipanema, Leblon ou no Jardim Europa em São Paulo. A verdade é que ele fica no litoral de Santa Catarina. Esse estado surpreende ao ter quatro das cinco cidades com os imóveis mais caros do país, desbancando até grandes metrópoles.

A região, famosa por suas praias incríveis e arranha-céus à beira-mar, se consolidou como um verdadeiro paraíso para investidores imobiliários, com os preços subindo em um ritmo que impressiona.

Balneário Camboriú lidera o ranking nacional

Balneário Camboriú é a campeã quando o assunto é preço de imóveis. Com seu skyline repleto de arranha-céus, a cidade é conhecida por ter o metro quadrado mais caro do Brasil, em média R$ 14 mil. Desde 2022, ela mantém essa liderança, superando valores de São Paulo (cerca de R$ 11,5 mil) e do Rio de Janeiro (aproximadamente R$ 10,5 mil).

Com apenas 139 mil habitantes, Balneário atrai turistas e milionários de todo lugar. Sua orla possui atrações como o Parque Unipraias e a roda-gigante FG Big Wheel, que refletem um estilo de vida de alto padrão. É também em Balneário que estão 6 dos 10 prédios mais altos do Brasil, retratando a verticalização extrema da cidade.

Com uma combinação irresistível de luxo e beleza natural, Balneário viu os preços de imóveis subirem quase 12% em um ano. Corretores locais reportam que empreendimentos à beira-mar podem superar R$ 100 mil por metro quadrado nos próximos anos. A escassez de terrenos para novas construções faz com que a lei da oferta e procura se torne ainda mais evidente: quanto menos terrenos, mais caros ficam os imóveis.

Itapema: a vizinha em ascensão meteórica

Ao lado de Balneário, Itapema tem vivenciado um boom imobiliário. Apesar de ter pouco mais de 75 mil moradores permanentes, a cidade é capaz de receber até 1 milhão de turistas durante o verão. Atualmente, Itapema conta com o segundo metro quadrado mais caro do Brasil, na faixa de R$ 14,3 mil. Em apenas um ano, os imóveis na cidade cresceram 13%, superando até mesmo Balneário.

Conhecida como a "capital dos ultraleves" devido à prática de esportes aéreos, Itapema oferece praias belíssimas como a Meia Praia, com novos condomínios de luxo surgindo a cada esquina. A escassez de terrenos na cidade também faz com que os preços dos imóveis disparem.

Muitos compradores são investidores de fora, atraídos pela qualidade de vida e expectativas de valorização. Assim como Balneário, a crescente demanda por imóveis em Itapema eleva os preços cada vez mais.

Itajaí: porto, praia e qualidade de vida impulsionam preços

Itajaí é outra joia do litoral catarinense. Com cerca de 290 mil habitantes, a cidade portuária se destaca pela economia robusta e sua localização estratégica na BR-101, entre Balneário Camboriú e Florianópolis. Atualmente, os preços dos imóveis em Itajaí variam entre R$ 12 mil a R$ 13 mil por metro quadrado, situando-a à frente de São Paulo no ranking.

O turismo em Itajaí se concentra na famosa Praia Brava, que atrai tanto visitantes quanto empreendimentos de luxo. O porto movimentado da cidade gera empregos e renda, além de ser um ponto estratégico para grandes empresas.

Morar em Itajaí significa ter acesso à natureza e aos benefícios de uma vida urbana, com serviços e comodidades. A busca por uma boa qualidade de vida fez aumentar a demanda por imóveis, elevando os preços constantemente.

Após a pandemia, muitas pessoas perceberam as vantagens de trabalhar na tranquilidade de cidades mais naturais, como Itajaí. A combinação de infraestrutura, natureza e qualidade de vida se tornou um grande atrativo.

Quatro entre as cinco mais caras do país – e subindo!

Santa Catarina lidera o mercado imobiliário brasileiro, com Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí e Florianópolis entre as cinco cidades com os preços de metro quadrado mais elevados do Brasil. A única que “invadiu” esse grupo é Vitória, no Espírito Santo, que também possui praias e uma boa qualidade de vida.

Rio de Janeiro e São Paulo, que outrora eram as referências de preço alto, hoje ocupam a 9ª e 6ª posições, respectivamente. A valorização dos imóveis em Santa Catarina virou um verdadeiro Eldorado para investidores, com muitos vendo seu patrimônio crescer de forma expressiva.

Celebridades e grandes investidores estão apostando na região, com lançamentos de condomínios luxuosos acontecendo constantemente. Embora a expectativa de valorização continue a motivar esse mercado, especialistas alertam que os preços não podem subir indefinidamente. Santa Catarina enfrenta tanto oportunidades quanto desafios ao se tornar o novo polo imobiliário de luxo no Brasil. A falta de terrenos disponíveis e o custo de vida em alta são questões que já fazem parte do cotidiano dessas cidades.