Como é descer a estrada mais íngreme do Brasil?

Quem está planejando uma viagem para o litoral norte de São Paulo, especialmente em direção a Ubatuba, precisa estar bem preparado. A descida da Serra de Ubatuba é considerada uma das mais desafiadoras do Brasil. Isso se dá porque o percurso tem curvas acentuadas, trechos íngremes e, muitas vezes, um clima que muda do nada. Por isso, é fundamental ter bastante atenção e conhecer bem o veículo.

### Relatos de tensão na estrada

No Tripadvisor, muitos viajantes compartilharam experiências que mostram como o trajeto pode ser complicado. Uma usuária chamada Smb relatou que suas crianças passaram mal por conta das inúmeras curvas. Para ela, foi um momento tenso. “Não havia acostamento ou espaço para parar e prestar socorro. Foi bem tenso. Não recomendo e não pego mais essa estrada”, desabafou.

Outro relato impactante veio de Gean Panne, que subiu a Serra pela Rodovia Oswaldo Cruz em meio a uma neblina espessa. “Foi um dos momentos mais tensos da minha vida. O que falaram em curva cotovelo, bota cotovelo nisso”, escreveu ele. Com a visibilidade quase zero, Gean afirmou: “Eu não via um palmo na frente do carro. Nunca mais, NUNCA mais eu passo por ela”. Esses depoimentos mostram o quanto a estrada pode ser assustadora para motoristas despreparados.

### Marcha certa garante mais controle

Para quem vai descer a serra em um carro com câmbio manual, a dica dos especialistas é usar a mesma marcha que você usaria para subir. Isso ajuda a manter o controle do carro e evita sobrecarregar os freios. Essa técnica, chamada frenagem de motor, é super útil em ladeiras íngremes e longas.

Se você está em um carro automático, é bom ficar atento à rotação do motor. O sistema geralmente reduz as marchas automaticamente, mas, se perceber que o giro está muito baixo, é possível intervir manualmente, usando a alavanca do câmbio ou as borboletas no volante.

Manter as marchas engatadas é uma das principais recomendações porque traz mais estabilidade e diminui a necessidade de frear com frequência. Assim, você também evita o superaquecimento dos freios. Antes de começar a viagem, é sempre bom verificar as condições climáticas e evitar períodos de neblina intensa. Com atenção e cautela, sua viagem até Ubatuba pode ser tranquila e segura.