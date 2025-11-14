Reinaldo Gottino e Carolina Ferraz no ‘Acerte ou Caia!’ domingo

Neste domingo, 16 de novembro, a RecordTV traz uma nova edição do programa “Acerte ou Caia!” às 15h45. O game show, que promete agitar a tarde dos telespectadores, coloca 11 celebridades em uma série de desafios baseados em perguntas de conhecimento geral. Um elemento de tensão é o buraco, que elimina os participantes que cometem erros.

O comando da atração fica sob a batuta de Tom Cavalcante, conhecido por seu talento no humor e por seu carisma. Nesta edição, o programa contará com a participação de rostos bem conhecidos do público. Entre eles estão Reinaldo Gottino, apresentador do programa “Cidade Alerta”, e Carolina Ferraz, que apresenta “Domingo Espetacular”. Eles fazem companhia a influenciadores, atletas e atores que aceitam o desafio para evitar a eliminação.

Os participantes desta rodada incluem Michael Calasans, Eliéser Ambrósio, que ficou famoso após sua participação no Big Brother Brasil, e Alexandre Slaviero. Além deles, Marcos Óliver, Juju Franco e Phellipe Haagensen também compõem o time. A DJ e empresária Halessia, a treinadora e youtuber Carol Borba, e a recordista mundial em embaixadinhas Raquel Freestyler também estão na competição.

“Acerte ou Caia!” é produzido pela Boxfish, com direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. O programa é exibido nas tardes de domingo e oferece aos espectadores a chance de ver todas as edições na íntegra pela plataforma de streaming RecordPlus. O prêmio em disputa pode chegar até R$ 300 mil, elevando a expectativa e a competição entre os participantes.