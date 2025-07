A árvore mais alta do mundo supera 27 andares e continua crescendo

A natureza nos surpreende constantemente com suas maravilhas, e uma das mais impressionantes é a sequoia Hyperion, a árvore mais alta do mundo. Com mais de 115 metros de altura, o que equivale a um prédio de 27 andares, essa gigante tem mais de 2.000 anos de idade. Descoberta em 2006, ela não apenas sobreviveu a milênios de mudanças climáticas, mas continua crescendo, desafiando nossa compreensão sobre as plantas.

Vamos conhecer melhor essa maravilha da natureza, entender o contexto que a ajudou a sobreviver e descobrir porque ela fascina tanto cientistas, ambientalistas e amantes da natureza. Se você curte histórias sobre árvores antigas e a biodiversidade do planeta, vem comigo!

A sequoia Hyperion: a maior árvore do mundo

Localizada no Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, a Hyperion é uma sequoia-vermelha (Sequoia sempervirens). Ela foi descoberta em 25 de agosto de 2006 por dois naturalistas, Chris Atkins e Michael Taylor, que logo buscaram medir sua altura com a ajuda da Universidade Estadual de Humboldt.

Surpreendentemente, com 115,92 metros, a Hyperion é mais alta que o Cristo Redentor (38 metros) e até mesmo a Estátua da Liberdade (93 metros, contando com a base). Para proteger essa maravilha natural, seu acesso é restrito, pois o tráfego intenso de visitantes poderia prejudicar o ecossistema local.

O que torna essa árvore milenar gigante tão única?

A Hyperion não se destaca apenas pela altura, mas também pela sua resistência e longa vida. Estima-se que ela tenha entre 600 e 800 anos, embora outras sequoias na mesma área tenham mais de 2.000 anos. Essas árvores são verdadeiros fósseis vivos, pois começaram a crescer quando impérios humanos ainda nem existiam.

Seu crescimento extraordinário se deve a vários fatores ambientais únicos da costa da Califórnia:

Clima temperado e úmido , com chuvas constantes e névoas frequentes.

, com chuvas constantes e névoas frequentes. Solo profundo e rico em nutrientes , perfeito para o enraizamento.

, perfeito para o enraizamento. Espessa casca , de até 30 cm, que protege contra incêndios.

, de até 30 cm, que protege contra incêndios. Baixa intervenção humana, com áreas remotas protegidas há décadas.

Essa combinação favorável permite que a Hyperion cresça livremente, ainda que a um ritmo mais lento devido ao desgaste natural.

Árvore pré-histórica: sobreviventes de outra era

As sequoias-vermelhas são verdadeiras relíquias da natureza, descendentes de espécies que existiram há mais de 100 milhões de anos. No passado, essas árvores cobriam vastas áreas, mas hoje sua distribuição se restringe a uma estreita faixa costeira no norte da Califórnia e no sul do Oregon.

Esse legado evolutivo proporciona a essas árvores características especiais, como:

Capacidade de brotar novamente após sofrer danos.

após sofrer danos. Sistemas de raízes que se conectam, aumentando a estabilidade.

Alto teor de taninos, que as protege de fungos e insetos.

Portanto, a Hyperion é mais do que uma simples árvore; é um ícone da força da vida vegetal.

Ameaças e preservação: o dilema da fama

Desde que se tornou conhecida, a sequoia Hyperion virou uma verdadeira celebridade botânica. Mas essa fama trouxe consigo vários riscos. O aumento do turismo na área tem causado:

Erosão do solo ao redor das raízes, prejudicando a absorção de água.

ao redor das raízes, prejudicando a absorção de água. Compactação do terreno , que compromete o sistema radicular.

, que compromete o sistema radicular. Poluição local com lixo e trilhas improvisadas.

Para proteger essa joia da natureza, em 2022, o Serviço Nacional de Parques dos EUA decidiu proibir completamente o acesso à Hyperion, impondo multas a quem desrespeitar a medida. Os biólogos afirmam que o simples pisoteio no solo que envolve suas raízes pode ter consequências sérias e irreversíveis.

Outros gigantes verdes ao redor do mundo

Embora a Hyperion seja a árvore mais alta do mundo, existem outros gigantes que também merecem destaque:

General Sherman , uma sequoia-gigante na Califórnia, é a árvore com o maior volume de madeira do planeta.

, uma sequoia-gigante na Califórnia, é a árvore com o maior volume de madeira do planeta. Methuselah , um pinheiro-bristlecone com mais de 4.800 anos , é uma das árvores mais antigas ainda vivas.

, um pinheiro-bristlecone com mais de , é uma das árvores mais antigas ainda vivas. Jomon Sugi, no Japão, é uma criptoméria com mais de 2.000 anos e considerada sagrada por muitos.

Esses exemplos mostram a incrível diversidade que a natureza oferece e a necessidade de cuidarmos dessas relíquias.

A importância ecológica da maior árvore do mundo

Mais do que um simples recorde, a Hyperion desempenha funções ecológicas fundamentais. As sequoias-vermelhas são sumidouros de carbono extremamente eficientes, ajudando a combater as mudanças climáticas ao capturar CO₂ da atmosfera.

Além disso, essas árvores são lar para várias espécies de animais, fungos e líquens, contribuindo para a biodiversidade do local. A destruição ou degradação desses gigantes pode ter um impacto direto nos ecossistemas.

Um monumento vivo que precisa ser protegido

A história da Hyperion vai além de ser apenas uma árvore gigante. Ela representa o poder e a beleza da natureza. Com mais de 115 metros, resistindo ao tempo, clima e pressões humanas, essa árvore é um lembrete da importância de preservar o que resta das florestas antigas.

Num mundo onde as mudanças climáticas e o desmatamento estão em alta, proteger a árvore mais alta do mundo não é apenas guardar um recorde — é assegurar um futuro melhor para o planeta. Cada um de nós pode fazer a diferença, valorizando e respeitando a natureza.