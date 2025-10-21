Luis Melo fala sobre frustração com personagem em Vale Tudo

O ator Luís Melo expressou sua frustração com a atuação na novela “Vale Tudo”, um remake da famosa trama da Globo que foi ao ar em 2025. Ele interpretou o jornalista Bartolomeu e compartilhou que o desenvolvimento de seu personagem não atendeu às suas expectativas, resultando em uma participação considerada pouco significativa na história. Bartolomeu circulava principalmente entre os núcleos da protagonista Raquel, vivida por Taís Araújo, e o restaurante Paladar, sem destaque maior.

Em uma entrevista no podcast “Ser Artista”, Luís Melo foi questionado sobre sua experiência na novela adaptada por Manuela Dias. De forma honesta, ele não hesitou ao admitir sua decepção com a falta de importância de seu papel. Ao ser indagado sobre suas expectativas em relação à produção, respondeu: “Eu esperava”.

Apesar de sua insatisfação, o ator demonstrou compreensão em relação às limitações do roteiro. Ele reconheceu que não seria viável para a equipe alterar a trama apenas para beneficiar seu personagem. “Não cheguei a sofrer muito com isso, até por essa compreensão. A única coisa que senti foi pensar: ‘Meu Deus, eu poderia estar fazendo tanta coisa’”, comentou. No entanto, enfatizou sua dedicação ao trabalho, independentemente das circunstâncias.

Melo decidiu se dedicar integralmente à novela, adiando outros projetos artísticos até o término das gravações. Ele disse: “Eu não pensei em outra coisa. Não mexi em peça, projetos, nada”. Apesar disso, o ator ainda sente a vontade de se envolver em mais trabalhos.

Esses comentários mostram a visão crítica de Luís Melo em relação ao próprio trabalho e a dificuldade de participar de um projeto de grande visibilidade sem o retorno artístico desejado.

### Trajetória Marcante na TV

Luís Melo começou sua carreira na televisão em “Cara & Coroa”, em 1995, papel que lhe rendeu um Prêmio APCA e o colocou em evidência no cenário nacional. Desde então, consolidou uma carreira sólida, caracterizada por atuações em papéis fortes e, muitas vezes, como antagonista. Entre os personagens de destaque em sua trajetória estão Batista, de “O Cravo e a Rosa” (2000), Bento Manuel, de “A Casa das Sete Mulheres” (2003), Ramiro, de “América” (2005), Rafael, de “Eterna Magia” (2007), Atílio, de “Amor à Vida” (2013), Massimo, de “Além do Tempo” (2015), e o juiz Gustavo, de “O Outro Lado do Paraíso” (2017).

Com sua sinceridade à frente das câmeras, Melo continua em busca de papéis desafiadores e bem construídos, mesmo após mais de trinta anos de carreira.