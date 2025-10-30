Notícias

Cometa 3I/ATLAS é monitorado após brilho azul intenso, afirma professor

Cientistas investigam o cometa 3I/ATLAS, cujo aumento súbito de brilho e cor azul intensa desafia modelos conhecidos. O professor de Harvard analisa o fenômeno que pode redefinir teorias cometárias.
O cometa 3I/ATLAS está chamando a atenção de cientistas ao redor do mundo. Nos últimos dias, ele apresentou um brilho intenso e uma cor azul surpreendente, algo que não se encaixa nos padrões que conhecemos sobre cometas. Esse fenômeno intrigante foi monitorado por várias espaçonaves focadas na observação do Sol, que capturaram dados sobre sua luminosidade de maneira inédita.

Descoberto em julho, esse cometa mostrou um aumento na sua luminosidade à medida que se aproximava do Sol. Geralmente, isso acontece quando o cometa libera gases ou tem sua superfície fragmentada. Porém, o brilho e a cor que foram observados levantam questões sobre emissões gasosas estranhas ou características físicas que ainda não entendemos completamente.

A escalada de brilho observada nas últimas semanas

Instrumentos a bordo das sondas STEREO-A, SOHO e GOES-19 notaram uma variação muito abrupta na luminosidade do 3I/ATLAS entre setembro e outubro de 2025. De acordo com os cientistas, espera-se que o cometa surgirá ainda mais luminoso depois de passar pelo Sol, possivelmente por conta da liberação de uma grande quantidade de gases.

Além da luminosidade, a cor azul do cometa também está impressionando. A fotometria das imagens revela que ele reflete a luz de forma diferente do que esperaríamos de corpos celestes formados por poeira cósmica. Isso indica que boa parte do brilho pode vir de gases excitados quando o cometa estiver perto do periélio, o ponto mais próximo do Sol em sua órbita.

Um enigma que desafia explicações conhecidas

O professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard, descreveu a coloração azul do 3I/ATLAS como “surpreendente”. Normalmente, objetos cobertos de poeira tendem a refletir tons avermelhados porque suas superfícies são mais frias que a camada externa do Sol. Portanto, o que estamos vendo desafia muitas das expectativas que temos sobre como os cometas se comportam.

Loeb sugeriu que essa cor azul possa ser uma anomalia única que se soma às curiosidades do 3I/ATLAS, que já apresenta uma trajetória bem alinhada com o plano orbital dos planetas e uma cauda que aponta em direção ao Sol. Essa situação não pode ser explicada apenas por fatores de observação.

Hipóteses e limites das observações atuais

Ainda não sabemos exatamente por que o brilho do cometa aumentou. Algumas teorias incluem reações químicas internas, a liberação súbita de gelo ou reflexos de fragmentos expostos durante a passagem próxima ao Sol. Entretanto, nenhuma dessas explicações consegue explicar completamente a cor azul que foi observada.

À medida que o cometa se afasta do Sol, as análises devem se intensificar nas próximas semanas. Quando o 3I/ATLAS voltar a ser visível pelos telescópios na Terra, novas medições poderão esclarecer se estamos diante de um visitante interestelar que desafia nossas noções ou se precisamos revisar as teorias sobre a formação de cometas.

O cometa 3I/ATLAS continua sob vigilância intensa, intrigando assim a comunidade científica. Se as próximas observações confirmarem sua cor azul e o aumento incomum de brilho, podemos estar testemunhando um dos registros mais enigmáticos da astronomia moderna.

