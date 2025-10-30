Celebridades se enfrentam em novo desafio ‘Acerte ou Caia!’ domingo

Neste domingo, dia 2, a Record vai movimentar suas tardes com mais uma edição do game show “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante. O programa começa às 15h30 e promete muita diversão, suspense e a chance de um prêmio de até R$ 300 mil.

Dessa vez, 11 celebridades do mundo do entretenimento vão encarar o desafio do buraco do palco. Entre os convidados estão a atriz Maria Clara Gueiros, o rapper Thaíde, a comediante Solange “Gaga de Ilhéus” e o cantor Thiago Bertoldo, que faz dupla com Thaeme.

Além deles, participam a apresentadora Mônica Fonseca, conhecida pelo “Link Podcast”, e as atrizes Marcella Muniz e Francis Helena. O humorista Marcos Castro também está na disputa, assim como a dupla sertaneja Jonatha & Cristiano, que competem individualmente. O ex-participante de “A Fazenda 12”, JP Gadelha, também se junta ao grupo.

O programa é produzido pela Boxfish e tem a direção de David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto. Para quem quiser relembrar os melhores momentos, todas as edições estão disponíveis na plataforma de streaming da emissora.