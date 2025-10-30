Entretenimento

Números consolidados de 29 de outubro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Cena de Três Graças. Foto: Reprodução/TV Globo
confira os números consolidados de 29/10/2025

Um atraso na partida de futebol impactou a audiência da transmissão esportiva da Globo, apesar de o Flamengo ter se classificado para a fase final da Libertadores. Mesmo com essa situação, a novela “Três Graças” foi exibida mais cedo e conseguiu superar o “Jornal Nacional”, tornando-se o programa mais assistido do dia.

Além disso, a série “Mãe” também ganhou mais espectadores, consolidando sua popularidade. O “Jornal da Band” se destacou ao ultrapassar os programas do SBT, garantindo a terceira posição na audiência.

Na quarta-feira, 29 de outubro de 2025, as audiências consolidadas apresentaram os seguintes números:

Na Globo, o programa ” Hora 1″ registrou 4,7 pontos, enquanto “Bom Dia SP” alcançou 9,9. “Bom Dia Brasil” teve 10,6 pontos e “Encontro com Patrícia Poeta” 8,4. O “Jornal Hoje” obteve 12,3 pontos e a novela “Dona de Mim” marcou 21,4. O “Jornal Nacional” registrou 22,9 pontos e “Três Graças” teve 23,8. A transmissão do jogo “Racing x Flamengo” ficou com 19,8 pontos.

No SBT, “SBT Manhã” chegou a 2,4 pontos, enquanto “Bom Dia & Cia” teve 1,3. Já o “Programa do Ratinho” atingiu 3,6 pontos.

Na Record, o “Balanço Geral Manhã” obteve 1,7 e “Cidade Alerta” alcançou 8,4 pontos.

Na Band, “Jornal da Band” marcou 3,6 pontos e “Brasil Urgente” teve 3,0 pontos.

Esses dados são medidos na capital paulista, onde um ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 lares sintonizados. Essa informação é importante para o mercado publicitário, que analisa esses números para definir estratégias de marketing e anúncios.

